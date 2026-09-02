Aumento de jubilaciones ANSES: mínimos y máximos fijados para septiembre 2026

En cumplimiento de la fórmula de movilidad mensual indexada a la inflación, establecida por el Decreto 274/2024, el Gobierno nacional formalizó este martes en el Boletín Oficial los nuevos parámetros económicos que regirán durante septiembre 2026 para el sistema previsional.

A través de la Resolución 257/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó la jubilación mínima en $428.633,20 y el haber máximo en $2.884.295,54 a partir de septiembre 2026.

Con la confirmación complementaria del Decreto 824/2026, que ratifica el otorgamiento del bono previsional extraordinario de $70.000, el organismo previsional determinó las escalas definitivas para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los importes de las prestaciones asistenciales y las bases de cotización laboral.

Escala de la jubilación mínima ANSES, con el bono de $70.000, en septiembre 2026

Al calcularse sobre la variación del 2,11% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, relevado por el INDEC, el haber básico del SIPA pasa de $419.775,93 a $428.633,20.

La liquidación previsional que implementará ANSES contempla las siguientes particularidades:

Haber mínimo de bolsillo : quienes cobran el piso previsional perciben los $70.000 íntegros del bono, alcanzando un ingreso bruto total de $498.633,20. Debido a que el monto del bono permanece sin modificaciones respecto de los períodos previos, el incremento de bolsillo efectivo para la mínima se ubica en el 1,81%.

: quienes cobran el piso previsional perciben los $70.000 íntegros del bono, alcanzando un ingreso bruto total de $498.633,20. Debido a que el monto del bono permanece sin modificaciones respecto de los períodos previos, el incremento de bolsillo efectivo para la mínima se ubica en el 1,81%. Esquema proporcional decreciente : para los jubilados y pensionados con ingresos superiores a los $428.633,20, el organismo abonará una diferencia compensatoria hasta alcanzar el techo de garantía fijado en $498.633,20. Quienes superen dicho importe quedan al margen del cobro del refuerzo.

: para los con ingresos superiores a los $428.633,20, el organismo abonará una diferencia compensatoria hasta alcanzar el techo de garantía fijado en $498.633,20. Quienes superen dicho importe quedan al margen del cobro del refuerzo. Tope máximo previsional: el haber más alto del SIPA se elevó a $2.884.295,54, sin acceso al pago de partidas extraordinarias.

Septiembre 2026: impacto del aumento de ANSES en la PUAM y Pensiones No Contributivas

La determinación de la nueva jubilación mínima, por parte de ANSES, incide de manera directa en los haberes de los programas asistenciales que toman dicho piso como referencia de cálculo legal:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : al representar el 80% del básico, el importe se establece en $342.906,56, totalizando $412.906,56 con la inclusión del bono previsional completo.

: al representar el 80% del básico, el importe se establece en $342.906,56, totalizando $412.906,56 con la inclusión del bono previsional completo. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : equivalen al 70% de la mínima, fijándose en $300.043,24 de básico y alcanzando los $370.043,24 brutos tras la acreditación del plus extraordinario.

: equivalen al 70% de la mínima, fijándose en $300.043,24 de básico y alcanzando los $370.043,24 brutos tras la acreditación del plus extraordinario. PNC para Madres de 7 hijos: al equipararse al 100% del piso previsional, el haber asciende a $428.633,20, completando un monto en mano de $498.633,20 al sumarse los $70.000.

Septiembre 2026: actualización PBU y las bases imponibles de ANSES bajo la Resolución 257/2026

La normativa, dictada por ANSES, no solo define los haberes pasivos, sino que ajusta las variables macroeconómicas del régimen de cotización del trabajo registrado:

Prestación Básica Universal (PBU) : el componente fijo que integra las nuevas jubilaciones ordinarias fue establecido en $196.080,12.

: el componente fijo que integra las nuevas jubilaciones ordinarias fue establecido en $196.080,12. Base imponible mínima : el umbral inferior para los aportes de los trabajadores en relación de dependencia se ubicó en $144.363,55.

: el umbral inferior para los aportes de los trabajadores en relación de dependencia se ubicó en $144.363,55. Base imponible máxima: el tope salarial sujeto a retenciones de la seguridad social subió a $4.691.748,47 mensuales.