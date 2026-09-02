Salario Mínimo septiembre 2026: nuevo monto y cronograma de incrementos hasta abril 2027

El Poder Ejecutivo nacional formalizó un nuevo esquema de remuneraciones para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), a través de la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial.

La determinación sobre el Salario Mínimo se resolvió de forma unilateral, tras el cónclave del pasado viernes 28 de agosto 2026, donde las centrales sindicales (CGT y ambas CTA) y las representaciones empresariales no lograron alcanzar un acuerdo consensuado en el Consejo del Salario.

La normativa no solo redefine el piso de subsistencia para los trabajadores formalizados bajo la Ley de Contrato de Trabajo y el sector público nacional, sino que traza un sendero de actualizaciones mensuales que se prolongará hasta el primer cuatrimestre del próximo año.

¿Cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2026?

A partir de las liquidaciones correspondientes a septiembre 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil experimenta una nueva actualización sobre el esquema previo:

Monto mensual de septiembre 2026 : el piso de ingreso queda establecido en $383.800 para todos los trabajadores que desempeñan una jornada legal completa.

: el piso de ingreso queda establecido en $383.800 para todos los trabajadores que desempeñan una jornada legal completa. Evolución reciente : la cifra representa un incremento respecto al valor de agosto 2026 ($376.600), cerrando así el ciclo de ajustes dispuesto en diciembre 2025 mediante la Resolución 9/2025, período que había comenzado con un valor de referencia de $334.800.

: la cifra representa un incremento respecto al valor de agosto 2026 ($376.600), cerrando así el ciclo de ajustes dispuesto en diciembre 2025 mediante la Resolución 9/2025, período que había comenzado con un valor de referencia de $334.800. Alcance laboral: el nuevo haber básico rige tanto para operarios mensualizados como para aquellos bajo régimen de jornalización, ajustándose de forma proporcional a la carga de horas efectivamente prestada.

El cronograma de aumentos del Salario Mínimo fijado por la Secretaría de Trabajo hasta 2027

La disposición gubernamental trazó un sendero de reajustes mensuales escalonados, con el objetivo de marcar una pauta de previsibilidad hasta abril 2027. Según la Secretaría de Trabajo, el esquema de incrementos se liquidará de acuerdo con los siguientes montos:

Octubre 2026: $391.200

Noviembre 2026: $398.800

Diciembre 2026: $406.400

Enero 2027: $414.200

Febrero 2027: $422.000

Marzo 2027: $429.600

Abril 2027: $437.000

Este sendero proyecta una trayectoria gradual en el ingreso base, estableciendo referencias para las futuras negociaciones del sector privado y marcando los límites de actualización sin recurrir a indexaciones automáticas por IPC.

Impacto del Salario Mínimo en la Prestación por Desempleo de ANSES

Más allá de fijar el umbral de las relaciones laborales formales, el Salario Mínimo, Vital y Móvil ejerce un efecto ordenador sobre las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), particularmente en el seguro por desempleo: