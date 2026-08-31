Septiembre 2026: ANSES confirma el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

En el marco del esquema mensual de asistencia a los sectores de menores ingresos, el Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes en el Boletín Oficial el otorgamiento de un nuevo refuerzo económico extraordinario para septiembre 2026, que pagará a través de ANSES.

Mediante el Decreto 824/2026, el Gobierno ratificó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará un bono previsional de hasta $70.000 durante septiembre 2026.

La medida se abonará de manera automática y complementaria junto con el haber mensual actualizado por movilidad, fijando un nuevo piso mínimo garantizado para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Bono ANSES: qué establece el Decreto 824/2026 para jubilados y pensionados

La normativa presidencial confirma la continuidad de la asistencia de carácter no remunerativo, estableciendo que sobre esta partida no se aplicará ningún tipo de descuento impositivo ni deducción de obra social o aportes.

El Decreto 824/2026 determina que el bono de ANSES alcanzará a:

Jubilados y pensionados del SIPA : titulares de prestaciones contributivas reguladas por la Ley 24.241, regímenes especiales transferidos a la Nación y normativas complementarias.

: titulares de prestaciones contributivas reguladas por la Ley 24.241, regímenes especiales transferidos a la Nación y normativas complementarias. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : beneficiarios que perciben el régimen asistencial para mayores de 65 años.

: beneficiarios que perciben el régimen asistencial para mayores de 65 años. Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez, madres de 7 hijos o más y pensiones graciables gestionadas por el organismo previsional.

Montos de la jubilación mínima ANSES en septiembre 2026: escalas con bono completo y proporcional

Al integrarse con la actualización de los haberes previsionales, ANSES aplicará el refuerzo extraordinario bajo dos modalidades según el nivel de ingresos brutos acumulados por el titular:

Cobro íntegro de los $70.000 : destinado a quienes perciban un haber mensual menor o igual a la jubilación mínima garantizada. Al sumarse el básico previsional fijado para el noveno mes del año, el ingreso total de bolsillo alcanzará los $498.591,22 brutos.

: destinado a quienes perciban un haber mensual menor o igual a la jubilación mínima garantizada. Al sumarse el básico previsional fijado para el noveno mes del año, el ingreso total de bolsillo alcanzará los $498.591,22 brutos. Liquidación proporcional: para aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el básico previsional, el organismo liquidará un plus de monto decreciente hasta alcanzar el tope de garantía de $498.591,22. Quienes superen dicho techo mensual quedarán excluidos de la percepción del bono.

Septiembre 2026: cómo se acredita el bono ANSES y consulta de recibos en Mi ANSES

El pago del bono extraordinario no requiere ningún trámite de inscripción, tampoco solicitud presencial, por parte de los beneficiarios.

ANSES transferirá los fondos de manera directa, en la misma cuenta bancaria y en la fecha correspondiente, según el cronograma fijado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).