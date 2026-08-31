Acompañamiento Social septiembre 2026: quiénes siguen recibiendo los $78.000

En el marco del esquema de asistencia directa a los sectores de mayor vulnerabilidad, el Ministerio de Capital Humano ratificó la continuidad operativa del programa Acompañamiento Social de cara a septiembre 2026.

Los beneficiarios de esta línea mantendrán la percepción de la asignación mensual de $78.000, la cual se liquida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La situación contrasta con el universo de titulares del programa Volver al Trabajo, cuyas transferencias monetarias directas permanecen suspendidas por el Poder Ejecutivo tras el fallo judicial de la Cámara Federal de San Martín, marcando escenarios diferenciados para los dos grupos originados tras la disolución del antiguo Potenciar Trabajo.

Quiénes cobran Acompañamiento Social, del Ministerio de Capital Humano, en septiembre 2026

La continuidad de los pagos de Acompañamiento Social se encuentra respaldada legalmente por la Resolución 90/2026 de la cartera nacional, normativa que extendió la vigencia de la prestación hasta abril 2028 (sujeta a disponibilidad presupuestaria).

El padrón de Acompañamiento Social contempla a dos grupos específicos:

Adultos de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social y laboral.

Madres a cargo de cuatro o más hijos menores de 18 años.

El importe de la prestación se mantendrá sin modificaciones en $78.000, dado que el programa no cuenta con cláusula de ajuste automático por movilidad.

Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que el padrón es cerrado: no se encuentran habilitadas nuevas inscripciones, ni se admiten transferencias de titulares desde el programa Volver al Trabajo.

Por qué Volver al Trabajo no tiene acreditaciones previstas en ANSES para septiembre 2026

A diferencia de Acompañamiento Social, el programa Volver al Trabajo —creado por el Decreto 198/2024 con un horizonte original de 24 meses— completó su vigencia normativa sin que el Estado disponga nuevas órdenes de pago para el noveno mes del año.

El derrotero administrativo y legal de Volver al Trabajo se resume en los siguientes puntos:

Cierre del ciclo : tras completarse el período reglamentario, el Gobierno dio por finalizada la asistencia económica directa.

: tras completarse el período reglamentario, el Gobierno dio por finalizada la asistencia económica directa. Revocación de la cautelar : la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la apelación estatal y dejó sin efecto la medida provisoria, que había ordenado desembolsos adicionales.

: la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la apelación estatal y dejó sin efecto la medida provisoria, que había ordenado desembolsos adicionales. Reclamo en la Corte Suprema: aunque organizaciones sociales como la UTEP impulsan recursos extraordinarios para revertir la suspensión, a la fecha no existe ninguna resolución judicial firme que obligue a ANSES a transferir los $78.000.

Frente a este escenario, la cartera laboral promueve el esquema Formando Capital Humano, que sustituye la transferencia de ingresos por capacitaciones y trayectos formativos presenciales, orientados a la inserción laboral formal.

Cómo verificar el estado de cobro de Acompañamiento Social en Mi ANSES y Mi Argentina

Para constatar la correcta liquidación de los haberes o verificar notificaciones oficiales, los titulares de Acompañamiento Social cuentan con canales digitales de autogestión, sin necesidad de concurrir a dependencias públicas.

El seguimiento del trámite puede realizarse mediante: