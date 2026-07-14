Una supercomputadora predijo qué selección tiene más chances de ganar el Mundial 2026

Este martes comenzarán las semifinales del Mundial 2026. En Dallas, Francia y España definirán al primer finalista en un partidazo lleno de condimentos. Además, Argentina e Inglaterra se medirán en Atlanta en un choque con historia e ingredientes extrafutbolísticos.

En la previa a estos duelos, una supercomputadora de Opta Analyst predijo qué selección tiene más chances de salir campeón del mundo en Estados Unidos. Este modelo estadístico señaló que los cuatro mejores , elaborado tras 25 mil simulaciones, ubica a la Selección Argentina como el equipo con menos probabilidades de obtener la Copa del Mundo.

Según este estudio, Francia es el máximo candidato al título con un 34,05% de probabilidad. Detrás lo sigue España con un 23,45%. Luego continúa Inglaterra con el 20,55% de chances. Por último, se ubica la actual campeona del mundo con un 20,55%.

Francia es la clara candidata a quedarse con la gloria máxima.

Además, revelaron las predicciones para los partidos de semifinales. En el duelo de Francia-España, Les Blues corren con una ventaja de un 57,70% de chances de avanzar a la gran final, mientras que La Roja conserva un 42,30%.

Por otro lado, en el cruce entre Argentina e Inglaterra, los europeos son los favoritos por una pequeña diferencia. Los Tres Leones tienen un 50,94% ante el 49,06% del equipo de Lionel Scaloni.

«A pesar de ser los campeones defensores, Argentina es el equipo con menos probabilidades de ganar la Copa del Mundo de 2026 entre los cuatro restantes, pero es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra, algo que ocurre en el 49,1% de las simulaciones», señaló

La predicción de la computadora especialista.

Además, señalaron que es la tercera vez en la historia que cuatro selecciones campeonas del mundo integran las semifinales. Esto ocurrió en México 1970 (Brasil, Uruguay, Alemania e Italia) y en Italia 1990 (Argentina, Italia, Alemania e Inglaterra).