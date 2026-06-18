Guía para conseguir la tarjeta SUBE y activar tu CUD este junio 2026: pasos y opciones

Tarjeta SUBE por discapacidad: dónde comprarla para asociar el CUD en junio 2026 y cómo tramitar el envío a domicilio.-

Con la puesta en marcha de la vinculación digital entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la tarjeta SUBE, poseer una credencial prepaga a nombre del titular es el requisito indispensable para activar la gratuidad del 100% en colectivos y trenes.

Durante junio 2026, los canales del Estado nacional se encuentran adaptados para facilitar la obtención de la tarjeta SUBE a las personas que disponen del Certificado Único de Discapacidad (CUD), eliminando barreras de acceso en los puntos de distribución.

Canales oficiales para conseguir la tarjeta SUBE y asociar el Certificado Único de Discapacidad

Para garantizar la transparencia en los precios y evitar los sobrecostos que suelen registrarse en los comercios informales, las autoridades de transporte disponen de un mecanismo de compra virtual con opciones de entrega diversificadas en todo el territorio argentino.

Quienes requieran un plástico nuevo para vincular los 10 dígitos de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden gestionarlo mediante los siguientes canales de la tarjeta SUBE:

Plataforma Web Oficial: se ingresa al portal de trámites del Gobierno nacional ( www.argentina.gob.ar/sube ), donde se completa un formulario con los datos filiatorios exactos del titular del derecho de salud. El pago se realiza mediante plataformas electrónicas o tarjetas de débito.

se ingresa al portal de trámites del Gobierno nacional ( ), donde se completa un formulario con los datos filiatorios exactos del titular del derecho de salud. El pago se realiza mediante plataformas electrónicas o tarjetas de débito. Asistente Virtual SUBi: a través del chatbot oficial de WhatsApp (+54 9 11 6677-7823), el sistema automatizado permite iniciar la orden de compra, consultar el estado de stock y verificar los centros de atención habilitados.

a través del chatbot oficial de WhatsApp (+54 9 11 6677-7823), el sistema automatizado permite iniciar la orden de compra, consultar el estado de stock y verificar los centros de atención habilitados. Opciones de entrega y retiro: al realizar la compra en línea, el usuario puede optar por el retiro sin costo logístico en un Centro de Atención SUBE, solicitar el envío a una sucursal de correo postal o requerir la entrega directa en su domicilio particular mediante un arancel de mensajería unificado.

Certificado Único de Discapacidad y tarjeta SUBE: activación del plástico y topes del sistema prepago en junio 2026

Una vez que el beneficiario recibe el plástico, el paso legal obligatorio es el registro de la identidad para que el sistema informático de la tarjeta SUBE pueda cruzarse de forma correcta con los servidores de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico recuerda los parámetros comerciales vigentes para este mes de junio 2026:

Paso obligatorio de registro: el usuario debe iniciar sesión en la web de SUBE e ingresar el número de tarjeta junto al DNI del titular. Sin este paso, el apartado de “Beneficios” no permitirá cargar el código de 10 dígitos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

el usuario debe iniciar sesión en la web de e ingresar el número de tarjeta junto al DNI del titular. Sin este paso, el apartado de “Beneficios” no permitirá cargar el código de 10 dígitos del . Límites de saldo vigentes: el saldo máximo de almacenamiento en la tarjeta se ubica en $40.000. Por su parte, el saldo negativo de emergencia, clave para realizar viajes de contingencia si se suspende temporalmente el atributo social, alcanza un tope de $1.200 en colectivos y $650 en las líneas de trenes metropolitanos.

Centros de atención y distribución de la tarjeta SUBE en Río Negro y Neuquén

La accesibilidad física para conseguir el plástico presenta dinámicas particulares en la Patagonia, donde las distancias geográficas exigen puntos de contacto descentralizados. Para los usuarios que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la región, las agencias de transporte locales funcionan como los núcleos prioritarios de gestión presencial.

Los beneficiarios de Río Negro y Neuquén disponen de los siguientes espacios institucionales, para adquirir o registrar su tarjeta SUBE de forma directa:

Provincia de Neuquén

El nodo central opera en las oficinas de la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), además de las Unidades de Gestión SUBE (UGS) distribuidas por la municipalidad en las delegaciones de los barrios Godoy, El Progreso y la Municipalidad del Centro, donde se asiste de forma prioritaria a personas con movilidad reducida para el alta del plástico.

Provincia de Río Negro