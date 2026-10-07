Suspenden las clases por la alerta naranja en Río Negro: qué ciudades no tendrán actividades escolares por la lluvia este miércoles
El fuerte temporal de lluvia obligó a frenar la actividad escolar de este miércoles 7 de octubre para el resguardo de los y las estudiantes. Conocé el listado de ciudades afectadas.
Gran parte de Río Negro se encuentra bajo alerta naranja por intensas lluvias. Tras actualizar el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias regiones recibirán precipitaciones persistentes, con acumulados estimados entre 20 y 40 mm que podrían ser superados de manera puntual.
Ante este panorama, las autoridades educativas resolviendo suspender las clases en los establecimientos de las zonas afectadas.
Clases suspendidas en Río Negro: las ciudades afectadas
El Consejo Escolar San Antonio Oeste informó este mediodía la suspensión de actividades para los turnos tarde, vespertino y noche debido a las malas condiciones climáticas.
La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de las siguientes localidades:
- San Antonio Oeste
- Las Grutas
- Puerto San Antonio Este
- Valcheta
- Aguada Cecilio
Si bien la alerta abarca más sectores de la provincia de Río Negro, por el momento sólo el Consejo Escolar de San Antonio Oeste informó la medida. No se descarta que se sumen otros sectores educativos.
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