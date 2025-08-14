El Gobierno Nacional recordó, en agosto 2025, que quienes renueven o amplíen la Licencia Nacional de Conducir no tendrán que realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Emisión de Licencias, sino que podrán hacerlo de forma online, para una “mayor comodidad y desburocratización del sistema”. Acá te dejamos el paso a paso para gestionar la renovación.

Cómo funciona la licencia de conducir digital en agosto 2025

En agosto 2025, el Gobierno Nacional recordó que los conductores ya pueden acceder a la nueva Licencia Nacional de Conducir digital, evitando hacer el trámite de manera presencial. La licencia de conducir digital está disponible en la plataforma Mi Argentina y a partir de ahora es válida para circular en todo el territorio nacional, sin necesidad de presentar la licencia física.

Paralelamente, las licencias vigentes, que aún no tienen que ser renovadas, se actualizarán automáticamente en el sistema y quedarán disponibles en la app Mi Argentina para ser presentada ante los controles pertinentes.

Las licencias que se tramiten por primera vez también serán digitales y podrán solicitarse de forma física de manera optativa y abonando un costo adicional por la impresión, advirtieron las autoridades.

“Con esta implementación, el Gobierno Nacional da un nuevo paso hacia la simplificación y digitalización de los servicios públicos, facilitando el acceso a trámites de manera más eficiente y segura, eliminando burocracia innecesaria y promoviendo un Estado más ágil y moderno”, se destacó en un comunicado.

Licencia de conducir: cómo gestionar la renovación en agosto 2025

● A partir de ahora se realizará de manera remota la renovación y ampliación de la licencia.

● Habrá que ingresar a lncargentina.seguridadvial.gob.ar con tu usuario de la app Mi Argentina.

● Validar tus datos personales.

● Seleccionar el trámite a realizar: renovación y/o ampliación de licencia.

● Si se elige la licencia profesional, indicar si es para transporte interjurisdiccional.

● Abonar las boletas del trámite elegido a través de las opciones disponibles.

● Elegir los prestadores para hacer los cursos y exámenes requeridos según la licencia que estés tramitando.

● Tanto los exámenes de salud (psicofísico) como los cursos, una vez que estén aprobados, los resultados serán cargados en sistema por los prestadores, sin necesidad de ser presentados por los ciudadanos.

● Finalizado el trámite, tendrás la licencia digital en Mi Argentina.

● Para obtener la versión física, contactá al Centro Emisor de Licencias en la jurisdicción donde la tramitaste.