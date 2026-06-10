Maquillajes infantiles prohibidos por Anmat: cuáles son las marcas afectadas y qué hacer si las tenés

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, distribución y uso de una serie de maquillajes infantiles y productos cosméticos que se vendían en distintos comercios del país por no contar con la correspondiente inscripción sanitaria.

La medida fue oficializada mediante las Disposiciones 3435/2026 y 3524/2026 publicadas en el Boletín Oficial y busca proteger a consumidores, especialmente niños y adolescentes, frente a productos cuyo origen, composición y condiciones de elaboración no pueden ser verificadas.

Por qué la Anmat prohibió estos maquillajes

Según informó el organismo, los productos detectados no figuran en la base de datos oficial de cosméticos autorizados.

Esto significa que no existe garantía sobre los ingredientes utilizados, las condiciones de fabricación ni los controles sanitarios realizados durante su elaboración.

Además, tampoco pudo comprobarse que hayan ingresado al país a través de importadores habilitados y mediante los canales legales correspondientes.

Por ese motivo, la Anmat los considera cosméticos ilegítimos y advirtió que podrían representar un riesgo para la salud.

Cuáles son las marcas alcanzadas por la medida

Entre los productos prohibidos figuran cosméticos comercializados bajo las siguientes marcas:

Mocmallure

Youmi

Romantic Queen

Gagk

Pola Ayir

Mini Tango Beauty

Muchos de estos artículos estaban orientados al público infantil y adolescente y se presentaban con diseños llamativos inspirados en personajes, animales y juguetes.

Los productos que no deben comprarse ni utilizarse

Entre los artículos alcanzados por la prohibición se encuentran:

Labiales con llaveros incorporados.

Brillos labiales con forma de cupcake.

Productos inspirados en personajes infantiles.

Paletas de rubor con diseños de osos.

Polvos iluminadores.

Rubores infantiles.

Labiales con temática de unicornio.

Labiales con cambio de color.

Mascarillas faciales.

Toallas húmedas mini con diseños de capibara.

La recomendación es suspender inmediatamente su uso si se encuentran en el hogar.

Cómo saber si un cosmético está autorizado

Antes de comprar maquillaje o productos de cuidado personal, especialmente para niños, los especialistas recomiendan:

Verificar que el envase tenga datos claros del fabricante o importador.

Comprobar que cuente con inscripción sanitaria.

Comprar únicamente en comercios habilitados.

Evitar productos sin origen identificado.

Desconfiar de artículos que imitan personajes populares o juguetes y no muestran información completa en el etiquetado.

Qué hacer si tenés alguno de estos productos

La recomendación oficial es no utilizar los cosméticos alcanzados por la medida

Ante dudas sobre la legitimidad de un producto, los consumidores pueden consultar la información disponible en los canales oficiales de la Anmat y evitar compras en comercios o plataformas que no garanticen la trazabilidad de los artículos.