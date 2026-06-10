Anmat prohibió la venta de productos cosméticos, ortopédicos y medicamentos sin registro

La autoridad de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) determinó el retiro inmediato de artículos ilegítimos tras operativos y denuncias. La decisión quedó establecida en el Boletín Oficial.

La medida fue publicada en la disposición 3524/2026 dentro del Boletín Oficial. Se notificó a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

La investigación se inició luego de que un paciente adquiriera el producto en una farmacia de la ciudad santafesina de Esperanza y advirtiera que no producía los efectos terapéuticos esperados.

La operación de la entidad instruyó sumarios y denuncias penales para las empresas vinculadas. Dentro de estos se destacó la prohibición de publicidad de los artículos involucrados.

Desde el organismo señalaron que las restricciones permanecerán vigentes hasta que los responsables acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios exigidos para la fabricación, importación y comercialización de este tipo de productos en Argentina.

Anmat prohibió la venta de productos cosméticos, ortopédicos y medicamentos: cuáles son

Tras las verificaciones correspondientes, la ANMAT confirmó que la presentación detectada no era comercializada oficialmente en el país. Tanto el laboratorio titular como el fabricante internacional descartaron la autenticidad del lote, por lo que se ordenó su retiro inmediato del mercado y se impulsaron las denuncias judiciales correspondientes.

La autoridad sanitaria también prohibió la venta y distribución de varios cosméticos infantiles que carecen de inscripción sanitaria. Entre ellos figuran productos comercializados bajo las marcas

MOCMALLURE

YOUMI

ROMANTIC QUEEN

GAGK, POLA AYIR

MINI TANGO BEAUTY

Según el organismo, estos artículos no cuentan con los registros obligatorios ni ingresaron al país mediante los canales de importación autorizados. Además, no es posible garantizar la calidad de sus ingredientes ni las condiciones bajo las cuales fueron elaborados,

Las disposiciones también alcanzan a productos ortopédicos y otros dispositivos médicos que fueron detectados sin inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. Las inspecciones determinaron que la firma involucrada tampoco posee habilitación como fabricante o importadora de este tipo de elementos.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, la ANMAT ordenó la apertura de sumarios administrativos, prohibió la publicidad de los productos involucrados y comunicó las medidas a las autoridades sanitarias de todas las provincias, así como a organismos de defensa del consumidor y áreas de comercio.

Con información de Infobae