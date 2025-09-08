ESCUCHÁ RN RADIO
Martes con corte de luz en San Antonio Oeste por obras de Edersa: conocé los horarios

La distribuidora realizará trabajos de ampliación de redes de baja tensión el martes 9 de septiembre.

Redacción

Por Redacción

La empresa distribuidora Edersa informó que el próximo martes 9 de septiembre se llevarán a cabo obras de ampliación de redes de baja tensión en San Antonio Oeste, que requerirán un corte programado de energía.

El apagón afectará a los sectores comprendidos por las siguientes calles:

  • De San Martín a Libertad y de Alvarado a O’Higgins.
  • Belgrano, entre O’Higgins y Sargento Cabral.

El corte se realizará entre las 13 y las 15, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las medidas de seguridad necesarias y prever el uso de energía durante el período mencionado.


Temas

Las Grutas

Río Negro

San Antonio Oeste

