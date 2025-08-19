Miércoles y jueves sin luz en Río Negro: Roca, Las Perlas y San Antonio afectados por cortes programados
Los cortes afectarán distintos barrios este miércoles 20 y jueves 21 de agosto. Planificá tus actividades.
Las cuadrillas de Edersa comenzarán en los próximos días una serie de tareas de mantenimiento y mejoras en las redes de media tensión y subestaciones transformadoras de Roca, Las Perlas y San Antonio Este.
Estas labores, fundamentales para garantizar una mayor calidad, seguridad y previsibilidad del suministro eléctrico, implicarán cortes programados de energía en distintos sectores, por lo que los vecinos deberán planificar sus actividades y tomar precauciones durante los horarios afectados.
Roca: zonas y horarios afectados
En Roca, el corte será el miércoles 20 de agosto de 10 a 14:30 en el sector comprendido por las calles:
- Mendoza.
- Bahía Blanca.
- Guatemala.
- Perú.
Las Perlas: zonas y horarios afectados
En Las Perlas, el corte será el miércoles 20 de agosto: de 12 a 15 en el sector este de Balsa Las Perlas, incluyendo los barrios:
- Ruca.
- Primeros Pobladores.
- 5 Esquinas.
- Militar y Muten (alcanza el colegio secundario).
Asimismo, el jueves 21 de agosto habrá un corte total de 9:30 a 15.
San Antonio Este: corte programado este jueves
En San Antonio Este, el corte será el miércoles 20 de agosto, de 10 a 13 en el sector comprendido entre calles C.7 y Prefectura Naval Argentina, entre Primeros Pobladores y Trabajadores Portuarios.
Comentarios