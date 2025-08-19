Miércoles y jueves sin luz en Río Negro: Roca, Las Perlas y San Antonio afectados por cortes programados

Las cuadrillas de Edersa comenzarán en los próximos días una serie de tareas de mantenimiento y mejoras en las redes de media tensión y subestaciones transformadoras de Roca, Las Perlas y San Antonio Este.

Estas labores, fundamentales para garantizar una mayor calidad, seguridad y previsibilidad del suministro eléctrico, implicarán cortes programados de energía en distintos sectores, por lo que los vecinos deberán planificar sus actividades y tomar precauciones durante los horarios afectados.

Roca: zonas y horarios afectados

En Roca, el corte será el miércoles 20 de agosto de 10 a 14:30 en el sector comprendido por las calles:

Mendoza.

Bahía Blanca.

Guatemala.

Perú.

Las Perlas: zonas y horarios afectados

En Las Perlas, el corte será el miércoles 20 de agosto: de 12 a 15 en el sector este de Balsa Las Perlas, incluyendo los barrios:

Ruca.

Primeros Pobladores.

5 Esquinas.

Militar y Muten (alcanza el colegio secundario).

Asimismo, el jueves 21 de agosto habrá un corte total de 9:30 a 15.

San Antonio Este: corte programado este jueves

En San Antonio Este, el corte será el miércoles 20 de agosto, de 10 a 13 en el sector comprendido entre calles C.7 y Prefectura Naval Argentina, entre Primeros Pobladores y Trabajadores Portuarios.