Necrológicas de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

juan ramos Falleció en General Roca los 81 años de edad. Sus sobrinos, sobrinos politicos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

IGNACIO MELI Falleció en General Roca a los 76 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumacion. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

RUBEN EDGARDO GARBIN Falleció en General Roca los 69 años de edad. Su esposa Silvia Colonizt, sus hijos Pablo y Fernando, sus hijas políticas, nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Logos de Avda Roca 649 fueron destinados a cremación. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

Libertad Moura Jorge Stuart Milne, sus hijos Maiko, Willy, Jojo, Dinah y nietos, acompañan a su papá Marcos y toda la familia de Liber en este momento de profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.

ALICIA SUSANA DE LA FUENTE Falleció el 17/09/2025Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Joanna Bialous, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.

MARIA DOMINGA CISTERNA Falleció en General Roca los 82 años de edad. Su esposo Aníbal Bronzetti, sus hijos Aníbal Ariel, Diana María, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.