La Libertad Avanza (LLA) se aseguró el respaldo de sus aliados en el Senado para aprobar este jueves la suspensión de las PASO previstas para las elecciones presidenciales de 2027, tras alcanzar acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales que le permitirían reunir entre 37 y 40 votos.

El oficialismo buscará aprobar una versión acotada de la reforma electoral, centrada en la suspensión de las primarias y la implementación de Ficha Limpia, indicó Noticias Argentinas. Estos son los principales cambios a la normativa vigente.

Cuáles son los principales puntos de la reforma electoral

Con el proyecto que impulsa el oficialismo, estos son los principales puntos de la reforma electoral:

Se contempla la suspensión de las PASO : previstas para agosto de 2027, que debían utilizarse para definir las candidaturas a presidente y a legisladores nacionales.

: previstas para agosto de 2027, que debían utilizarse para definir las candidaturas a presidente y a legisladores nacionales. Candidaturas: los partidos políticos deberán seleccionar a sus candidatos mediante elecciones internas o por consenso, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas.

los partidos políticos deberán seleccionar a sus candidatos mediante elecciones internas o por consenso, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas. Incorpora un mecanismo de Ficha Limpia: impedirá ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. La sentencia deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

impedirá ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. La sentencia deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. Se restituye el 50% de los espacios de publicidad gratuita que los medios de comunicación deben ceder a los partidos políticos para difundir sus propuestas.

Lista completa: otro de los cambios permitirá votar por lista completa, a diferencia del sistema aplicado en las elecciones de 2025, cuando los electores debieron seleccionar cada categoría por separado.

Boleta Única: se habilitará la simultaneidad electoral, de modo que las categorías provinciales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones locales y nacionales se realicen el mismo día.

Parlamento del Mercosur, se mantendrá suspendida la elección directa de sus representantes. Los 24 integrantes correspondientes a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires serán designados por las respectivas legislaturas. A su vez, los 19 representantes correspondientes al distrito único serán elegidos por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y siete por el Senado, respetando la proporcionalidad de los bloques parlamentarios.

Quita limitaciones: la reforma también elimina las restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales.

Elimina obligatoriedad de debate: se quita que deba haber debate presidencial antes de la primera vuelta y se mantiene únicamente para un eventual balotaje, bajo la organización de la Cámara Nacional Electoral.

Afiliaciones: habilita la afiliación a los partidos políticos por medios electrónicos, con mecanismos de validación de identidad, además de la modalidad presencial.

Los sectores que rechazan la reforma electoral

El bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores, rechaza la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

En la misma línea se ubican los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por el exgobernador Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, que conduce Fernando Salino.

A ese grupo se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.