Necrológicas de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

juan ramos Falleció en General Roca los 81 años de edad. Sus sobrinos, sobrinos politicos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

IGNACIO MELI Falleció en General Roca a los 76 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumacion. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

RUBEN EDGARDO GARBIN Falleció en General Roca los 69 años de edad. Su esposa Silvia Colonizt, sus hijos Pablo y Fernando, sus hijas políticas, nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Logos de Avda Roca 649 fueron destinados a cremación. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

Beatriz Aila Vda de Prieto Falleció en Neuquén el 14 de septiembre de 2025 a los 85 años. Su hijos: Leonardo, Héctor Ariel y Claudio Gustavo, sus nietos: Mauro, Aldo, Florencia, Maite, Joaquín y su hija política Graciela Insulsa, participan su deceso y ruegan una oración por el descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados el 15/09 en la necrópolis de la ciudad de Zapala.

JORGE ALBERTO PAGLIALUNGA Falleció en General Roca a los 61 años. Su esposa: Mirta Mabel Guerrero, sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ruben Edgardo Garbin Descansa en paz querido, el cielo gano un ángel más. Tu luz y ejemplo seguirán guiando cada día los pasos de tu madre, hijos, nietos y mios. «Hoy suelto tu mano, pero no el amor». Tu familia.