Necrológicas de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, viernes 19 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Por Redacción

HECTOR HERIBERTO PEREZ

Falleció en Neuquén los 64 años de edad. Sus hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 de General Roca; recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Afiliado a IAPS. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

Libertad Moura

Jorge Stuart Milne, sus hijos Maiko, Willy, Jojo, Dinah y nietos, acompañan a su papá Marcos y toda la familia de Liber en este momento de profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.

MARIA DOMINGA CISTERNA

Falleció en General Roca los 82 años de edad. Su esposo Aníbal Bronzetti, sus hijos Aníbal Ariel, Diana María, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

