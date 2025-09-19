Necrológicas de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 19 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
HECTOR HERIBERTO PEREZ
Falleció en Neuquén los 64 años de edad. Sus hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 de General Roca; recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Afiliado a IAPS. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
Libertad Moura
Jorge Stuart Milne, sus hijos Maiko, Willy, Jojo, Dinah y nietos, acompañan a su papá Marcos y toda la familia de Liber en este momento de profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.
MARIA DOMINGA CISTERNA
Falleció en General Roca los 82 años de edad. Su esposo Aníbal Bronzetti, sus hijos Aníbal Ariel, Diana María, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura ayer en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
