Noche de las Heladerías 2025: las promociones y cuáles son los sabores más elegidos

Del 10 al 16 de noviembre 2025, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) celebra en todo el país una nueva Semana del Auténtico Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”.

La agenda incluye la tradicional Noche de las Heladerías el jueves 13, cuando cientos de locales de todo el país ofrecerán la promoción en 2×1 en cuarto kilo y shows musicales en vivo. Además, se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de distintas fundaciones, recordó la asociación en un comunicado.

La Noche de las Heladerías en noviembre 2025: las promociones

La Semana del Auténtico Helado Artesanal en noviembre 2025 busca “poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital”. Con propuestas especiales y experiencias en todo el país, la semana se consolida como un clásico del calendario cultural y gastronómico argentino.

La Asociación recordó que el jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.

El mapa de locales participantes está disponible en lanochedelasheladerias.com.ar

La Noche de las Heladerías: los datos de consumo en 2025

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta. Los clásicos infaltables en el kilo de helado más pedido por los argentinos, incluyen sabores como: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho, detalló la asociación.

Por su parte, una encuesta online realizada por Afadhya reveló el top 10 de sabores más elegidos en 2025: