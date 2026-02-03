DNI 2026: ¿Quiénes deben actualizar el documento al nuevo formato y cuánto cuesta el trámite?
El Renaper puso en marcha el nuevo diseño con estándares de seguridad internacional. Si bien no hay una renovación masiva obligatoria, existen tres grupos que sí deben tramitarlo. Los nuevos precios.
El inicio de febrero de 2026 marca un cambio en la identidad de los argentinos. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó la emisión del nuevo formato de DNI y Pasaporte, adaptado a las normas de seguridad de la OACI.
Ante la confusión generada, la autoridad aclaró que no es obligatorio cambiar el documento si el actual está vigente y en buen estado. Sin embargo, miles de ciudadanos deberán pasar por el Registro Civil este año por vencimiento o actualizaciones por edad.
Los tres grupos que deben renovar el DNI en 2026
Si estás en alguno de estos listados, tenés que tramitar el nuevo ejemplar:
- Vencimiento por antigüedad: los documentos emitidos en el año 2011 pierden validez este año, ya que el DNI tiene una vigencia de 15 años.
- Actualizaciones por edad: niños que hayan cumplido entre 5 y 8 años, y adolescentes que hayan cumplido los 14 años.
- Cambios registrales: personas que hayan mudado su domicilio, modificado su identidad de género o hayan sufrido el extravío/robo del ejemplar físico.
Nuevos costos: ¿Cuánto sale el DNI en 2026?
El Renaper actualizó los valores para la obtención del documento. Estos son los precios vigentes para los trámites más comunes:
- DNI Regular (actualizaciones y nuevos ejemplares): $7.500.
- DNI Recién Nacido: Sin cargo.
- Rectificación de Identidad de Género: Sin cargo (primera vez).
Para quienes necesitan el documento con urgencia, existen opciones con entrega prioritaria:
- DNI Exprés: $18.500.
- DNI 24 hs: $29.500.
- DNI al instante: $40.500 (disponible en aeropuertos y centros específicos).
Paso a paso: Cómo sacar el turno para renovar el DNI 2026
Para gestionar el nuevo formato, el procedimiento se centraliza a través de canales digitales:
- Turno previo: Se gestiona a través de la app Mi Argentina o en la web oficial del Renaper.
- Trámite presencial: Se asiste al Registro Civil con el turno. Los menores de 14 años deben ir acompañados por un padre o tutor legal.
- Seguimiento y entrega: Tras la toma de datos, se puede seguir el estado del envío en mitramite.renaper.gob.ar. El correo lo entrega en el domicilio declarado.
