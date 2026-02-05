Piden juicio para un médico y una farmacéutica por defraudar al PAMI con más de 600 recetas truchas

La Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa que expone una maniobra clásica pero efectiva de corrupción: la defraudación al PAMI mediante recetas apócrifas. Los acusados son el médico Alberto José Mazzuchelli (72) y la farmacéutica Gisela Viviana Bernini (53).

El fiscal federal Jorge Gustavo Onel dio por probado que ambos profesionales se complotaron para emitir 636 recetas falsas entre febrero y septiembre de 2021, generando un perjuicio económico directo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que, a valores históricos de ese momento, superaba el millón de pesos.

Ambos profesionales de la salud están procesados por el delito de defraudación a la administración pública por presuntas irregularidades detectadas en la emisión de recetas electrónicas durante 2021.

Según la fiscalía, la investigación determinó que entre febrero y septiembre de ese año los imputados confeccionaron más de 600 recetas apócrifas en el sistema del PAMI, generando un perjuicio estimado en $1.125.228 al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp).

Más de 600 recetas falsificadas para no pacientes

La maniobra, se afirma en el expediente, consistió en la emisión de 636 recetas a 78 afiliados que no eran pacientes del médico Mazzuchelli. Las recetas habrían sido generadas desde computadoras vinculadas a la “Farmacia Bernini”, según registros de direcciones IP del sistema.

El fiscal Onel destacó que la operativa no hubiera sido posible sin la clave de acceso al sistema por Mazzuchelli, lo que le permitió a Bernini ingresar y emitir las prescripciones en forma irregular. “Sin este aporte esencial que prestó el médico, no hubiera podido la farmacéutica lograr las prescripciones”, expresó en su requerimiento.

En la acusación formal, la titular de la farmacia fue imputada como autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario por facilitar el acceso al sistema informático de recetas.

La causa se inició tras una denuncia del área legal del PAMI ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo. Entrevistas a afiliados corroboraron que en numerosos casos el médico investigado no era su prestador titular, lo que refuerza la sospecha de irregularidades en el proceso de emisión.