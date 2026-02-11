Guía de credenciales PAMI 2026: ¿qué documentos siguen vigentes para afiliados?

La actualización constante de los sistemas digitales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) genera dudas frecuentes entre los jubilados y pensionados sobre la validez de su documentación. Al comenzar febrero 2026, contar con la identificación correcta es el primer paso crítico para garantizar el acceso a la red de especialistas y el retiro de medicamentos con descuento.

Aunque la digitalización de PAMI y sus servicios avanza, conviven hoy cuatro formatos de credenciales que el instituto reconoce como oficiales para agilizar la atención en todo el país.

PAMI: los 4 formatos de credencial que aceptan médicos y farmacias

Para evitar demoras en los turnos o inconvenientes en el mostrador de la farmacia, es fundamental que el afiliado verifique si posee alguno de estos documentos vigentes:

Credencial Digital : es la opción más recomendada por su seguridad. Se gestiona y visualiza directamente desde la App PAMI en el celular. No requiere impresión y es infalible para validar la identidad en tiempo real.

: es la opción más recomendada por su seguridad. Se gestiona y visualiza directamente desde la en el celular. No requiere impresión y es infalible para validar la identidad en tiempo real. Credencial Plástica : si bien el organismo ya no emite nuevos plásticos, aquellos usuarios que aún conserven el carnet rígido original pueden seguir utilizándolo con total normalidad. Sigue vigente hasta nuevo aviso.

: si bien el organismo ya no emite nuevos plásticos, aquellos usuarios que aún conserven el carnet rígido original pueden seguir utilizándolo con total normalidad. Sigue vigente hasta nuevo aviso. Provisoria con código QR : una solución rápida para quienes no usan la app. Se descarga desde la web oficial de PAMI , se imprime y el código QR permite al centro de salud escanear los datos del beneficiario.

: una solución rápida para quienes no usan la app. Se descarga desde la web oficial de , se imprime y el código QR permite al centro de salud escanear los datos del beneficiario. Provisoria con ticket: Se obtiene exclusivamente en las terminales de autogestión de las Unidades de Gestión Local (UGL). Es el formato ideal para quienes realizan trámites presenciales de manera recurrente.

Trámites urgentes: ¿qué credenciales de PAMI ya no sirven este 2026?

En este ciclo 2026, PAMI ha dejado fuera de circulación dos formatos antiguos que podrían causar rechazos en la atención. Si tenés la credencial provisoria sin QR o el modelo de carnet anterior (previo a las últimas actualizaciones tecnológicas), el documento ha caducado.

En estos casos, la recomendación es migrar inmediatamente al formato digital o descargar la versión con QR desde el portal oficial para no perder el acceso a las prestaciones de salud.

PAMI: el DNI como último recurso de atención

Un dato clave para la tranquilidad de los afiliados es que, ante una emergencia o extravío de la credencial, el Documento Nacional de Identidad (DNI) sigue siendo una vía válida para acreditar identidad.

Sin embargo, desde el organismo se insiste en el uso de las credenciales específicas, ya que estas facilitan la trazabilidad de las recetas y la validación de turnos con especialistas de manera mucho más ágil.