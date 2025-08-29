PAMI: así funcionará la cobertura de medicamentos en septiembre 2025
PAMI recordó cómo continuará el Programa de Medicamentos en septiembre 2025. Los detalles en esta nota.
PAMI recordó cómo continuará funcionando el Programa de Medicamentos en septiembre 2025. “Gracias a un esfuerzo económico y a una gestión eficiente de recursos, seguimos garantizando la sostenibilidad del programa”, explicó el Gobierno Nacional. En ese sentido, detalló cómo seguirá la cobertura el noveno mes del año.
PAMI: cómo será la cobertura de medicamentos en septiembre 2025
En septiembre 2025, el Programa de Medicamentos de PAMI incluye descuentos de hasta el 100% y garantiza la cobertura de tratamientos especiales, explicó el Gobierno Nacional. En concreto:
- Cobertura al 100%
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
- Cobertura del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas
La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.
- Cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual
Son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.
Medicamentos de PAMI: cómo acceder en septiembre 2025
Acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es muy fácil:
- Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia
- Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI.
- Si vos no podés retirar los medicamentos, un familiar o persona de confianza puede hacerlo presentando la documentación.
Si necesitás otro tipo de medicamento, podés gestionarlo desde la web o desde una agencia PAMI.
Comentarios