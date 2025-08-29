PAMI: así funcionará la cobertura de medicamentos en septiembre 2025

PAMI recordó cómo continuará funcionando el Programa de Medicamentos en septiembre 2025. “Gracias a un esfuerzo económico y a una gestión eficiente de recursos, seguimos garantizando la sostenibilidad del programa”, explicó el Gobierno Nacional. En ese sentido, detalló cómo seguirá la cobertura el noveno mes del año.

PAMI: cómo será la cobertura de medicamentos en septiembre 2025

En septiembre 2025, el Programa de Medicamentos de PAMI incluye descuentos de hasta el 100% y garantiza la cobertura de tratamientos especiales, explicó el Gobierno Nacional. En concreto:

Cobertura al 100%

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cobertura del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas

La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.

Cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual

Son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

Medicamentos de PAMI: cómo acceder en septiembre 2025

Acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es muy fácil:

Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia

de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI.

con tu DNI y credencial PAMI. Si vos no podés retirar los medicamentos, un familiar o persona de confianza puede hacerlo presentando la documentación.

Si necesitás otro tipo de medicamento, podés gestionarlo desde la web o desde una agencia PAMI.