PAMI: los cinco elementos que recibirán gratis los jubilados en 2026 

El PAMI, a través del INSSJP, garantiza desde 2026 la entrega gratuita de distintos elementos esenciales para jubilados y pensionados afiliados en todo el país. La medida alcanza a millones de adultos mayores y representa un alivio económico concreto frente a gastos cotidianos vinculados a la salud y la movilidad.

PAMI: los jubilados recibirán estos cinco elementos gratis en 2026

PAMI entrega cinco elementos sin costo que cubren higiene, movilidad y visión, gestionados mediante programas específicos y con trámites mayormente digitales. Estos beneficios se solicitan desde la plataforma oficial y pueden ser tramitados por el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico, evitando filas y demoras presenciales.

Entre los productos disponibles para los jubilados se incluyen los siguientes:

Colchón antiescaras, destinado a personas con inmovilidad prolongada.

Inodoro portátil, pensado para afiliados con dificultades de traslado.

Trapecio, que facilita el cambio de posición en la cama.

Anteojos recetados, con cobertura total del armazón y los cristales.

Pañales para adultos, entregados de forma mensual y a domicilio.

Para acceder a los accesorios como colchones, inodoros o trapecios, es obligatoria la Orden Médica Electrónica (OME). En caso de no contar con ella, se puede presentar DNI, orden manual y un resumen de historia clínica. El trámite se realiza online desde el celular o la compu, o de manera presencial con turno previo en la agencia más cercana.

En el caso de los anteojos gratuitos, PAMI cubre un par para ver de cerca y otro para lejos, o bifocales, por año prestacional. La receta oftalmológica tiene una validez de 150 días y el afiliado solo debe elegir una óptica adherida para retirar los lentes sin pagar nada.