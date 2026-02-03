PAMI: los cinco elementos que recibirán gratis los jubilados en 2026
La obra social de los adultos mayores mantiene y refuerza una serie de beneficios clave que impactan directamente en la calidad de vida de sus afiliados.
El PAMI, a través del INSSJP, garantiza desde 2026 la entrega gratuita de distintos elementos esenciales para jubilados y pensionados afiliados en todo el país. La medida alcanza a millones de adultos mayores y representa un alivio económico concreto frente a gastos cotidianos vinculados a la salud y la movilidad.
PAMI: los jubilados recibirán estos cinco elementos gratis en 2026
PAMI entrega cinco elementos sin costo que cubren higiene, movilidad y visión, gestionados mediante programas específicos y con trámites mayormente digitales. Estos beneficios se solicitan desde la plataforma oficial y pueden ser tramitados por el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico, evitando filas y demoras presenciales.
Entre los productos disponibles para los jubilados se incluyen los siguientes:
- Colchón antiescaras, destinado a personas con inmovilidad prolongada.
- Inodoro portátil, pensado para afiliados con dificultades de traslado.
- Trapecio, que facilita el cambio de posición en la cama.
- Anteojos recetados, con cobertura total del armazón y los cristales.
- Pañales para adultos, entregados de forma mensual y a domicilio.
Para acceder a los accesorios como colchones, inodoros o trapecios, es obligatoria la Orden Médica Electrónica (OME). En caso de no contar con ella, se puede presentar DNI, orden manual y un resumen de historia clínica. El trámite se realiza online desde el celular o la compu, o de manera presencial con turno previo en la agencia más cercana.
En el caso de los anteojos gratuitos, PAMI cubre un par para ver de cerca y otro para lejos, o bifocales, por año prestacional. La receta oftalmológica tiene una validez de 150 días y el afiliado solo debe elegir una óptica adherida para retirar los lentes sin pagar nada.
