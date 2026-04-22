Cómo solicitar atención dental gratuita en 2026 con el Plan Sonrisa Mayor de PAMI

La salud bucodental se ha convertido en un pilar central para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que este año relanzó el Plan Sonrisa Mayor.

Esta iniciativa busca asegurar que los jubilados y pensionados accedan a una atención odontológica integral y gratuita en todo el territorio nacional, eliminando las barreras económicas en tratamientos que suelen ser de alto costo en el sector privado.

El programa no solo se enfoca en la prevención, sino que también abarca rehabilitaciones complejas para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

PAMI: cobertura integral del Plan Sonrisa Mayor para jubilados y pensionados

El programa Sonrisa Mayor ofrece a los afiliados de PAMI una cobertura que va desde las prácticas más sencillas hasta las de alta complejidad.

Los servicios incluidos sin cargo son:

Prevención y diagnóstico : consultas generales, controles preventivos, limpiezas y extracciones.

: consultas generales, controles preventivos, limpiezas y extracciones. Tratamientos complejos : rehabilitaciones dentales completas y colocación de prótesis.

: rehabilitaciones dentales completas y colocación de prótesis. Especialidades: acceso a tratamientos especializados cuyos materiales y honorarios son cubiertos íntegramente por el organismo.

Un cambio fundamental en la gestión de este año es la libertad de elección: los jubilados ya no dependen de un profesional asignado por zona, sino que pueden seleccionar a cualquier odontólogo dentro de la red de prestadores de PAMI.

Plan Sonrisa Mayor de PAMI: cómo solicitar un turno

Para acceder a los beneficios del programa odontológico, los jubilados y pensionados deben seguir un proceso simplificado a través de los canales oficiales de PAMI:

Evaluación inicial: el afiliado debe consultar a su odontólogo de cabecera para un diagnóstico general. Derivación: en caso de requerir prótesis o tratamientos específicos, el profesional realizará la derivación correspondiente. Consulta de Cartilla: el usuario debe ingresar a la cartilla digital mediante la web oficial o la app Mi PAMI para elegir al especialista de su preferencia. Turno: una vez seleccionado el profesional de la red habilitada, se debe contactar al consultorio para coordinar la visita.

Desde el organismo recuerdan que todas las prestaciones del Plan Sonrisa Mayor son gratuitas. Ante cualquier solicitud de pago adicional o irregularidad por parte de un prestador, los afiliados deben realizar la denuncia correspondiente a través de los canales de atención del instituto.