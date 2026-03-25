Pensiones No Contributivas: el Gobierno auditará la Ley de Discapacidad y condicionará los aumentos

El Gobierno nacional, a través de recientes anuncios de la vocería presidencial y el Jefe de Gabinete, confirmó que irá por una reestructuración profunda en el otorgamiento y mantenimiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez.

Bajo el amparo de la nueva Ley de Discapacidad (Ley de Emergencia Nacional N° 27.793), el Ejecutivo iniciará un proceso de fiscalización de las Pensiones No Contributivas por invalidez para identificar presuntas irregularidades en certificados emitidos con anterioridad.

Según la información oficial, el objetivo será nuevamente segmentar la asistencia: los aumentos y actualizaciones de haberes estarán destinados prioritariamente a quienes acrediten una incapacidad total para el trabajo, mientras que el resto de los titulares quedará sujeto a una revisión integral de sus legajos médicos y socioeconómicos.

Ley de Discapacidad: los cambios en el acceso a los aumentos de haberes de Pensiones No Contributivas

La reforma sobre la Ley de Discapacidad introduce una distinción fundamental en la política de seguridad social. De acuerdo con lo expresado por el vocero Manuel Adorni, el Estado Nacional dejará de aplicar aumentos generalizados a todas las prestaciones por invalidez.

A partir de ahora, la prioridad de actualización financiera recaerá sobre aquellos beneficiarios que demuestren una incapacidad laboral fehaciente. Esta medida busca revertir lo que el Gobierno denomina «discrecionalidad» en la entrega de certificados durante gestiones pasadas, enfocando los recursos públicos en los casos de mayor vulnerabilidad y necesidad de protección estatal.

Pensiones No Contributivas (PNC): proceso de auditoría y conversión de oficio

El esquema de control para las Pensiones No Contributivas (PNC) se ejecutará mediante una «conversión de oficio» publicada en el Boletín Oficial. Este proceso alcanza a todas las pensiones otorgadas por la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) antes del 22 de septiembre 2025.

Los puntos centrales de esta verificación incluyen:

Cruce de datos registrales : se revisará si los titulares cumplen hoy con los requisitos vigentes al momento en que se les otorgó el beneficio.

: se revisará si los titulares cumplen hoy con los requisitos vigentes al momento en que se les otorgó el beneficio. Garantía de cobro : la resolución aclara que, mientras dure la auditoría y hasta que se dicte el acto administrativo final, los beneficiarios continuarán percibiendo su pago mensual habitual.

: la resolución aclara que, mientras dure la auditoría y hasta que se dicte el acto administrativo final, los beneficiarios continuarán percibiendo su pago mensual habitual. Nueva denominación: las prestaciones pasarán a llamarse técnicamente «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social», alineándose con el nuevo marco normativo.

Actualización de datos: el requisito clave para evitar suspensiones de Pensiones No Contributivas

Para garantizar la transparencia y reducir el riesgo de fraude, el Gobierno enfatizó la obligatoriedad de mantener actualizados los datos de contacto y antecedentes médicos. En el marco de la Ley de Discapacidad, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) deberán verificar su información en las bases de datos oficiales para fortalecer la trazabilidad de las acciones del Estado.

Esta auditoría no solo busca detectar errores administrativos, sino asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes presentan una disminución real en su capacidad de subsistencia, marcando un cambio de paradigma hacia una asistencia más técnica y menos asistencialista.