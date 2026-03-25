Calendario ANSES abril 2026: fechas clave para jubilados, AUH y pensiones que no debés perderte

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos para abril 2026, un mes marcado por la actualización de haberes tras el dato de inflación de febrero. Con la confirmación de que ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $450.319,31 (sumando el haber base y el refuerzo previsional), el foco de atención se traslada ahora al calendario operativo.

Los feriados de principios de abril 2026 obligan a los beneficiarios de ANSES a prestar especial atención a los días de acreditación, ya que la actividad bancaria se verá interrumpida, lo que podría generar una mayor afluencia en los cajeros automáticos de la región durante los días previos al receso.

Calendario ANSES abril 2026: jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima y el bono de $70.000 cobrarán en las siguientes fechas, distribuidas por la terminación del documento:

DNI terminados en 0 : lunes 6 de abril 2026.

: lunes 6 de abril 2026. DNI terminados en 1 : martes 7 de abril 2026.

: martes 7 de abril 2026. DNI terminados en 2 : miércoles 8 de abril 2026.

: miércoles 8 de abril 2026. DNI terminados en 3 : jueves 9 de abril 2026.

: jueves 9 de abril 2026. DNI terminados en 4 : viernes 10 de abril 2026.

: viernes 10 de abril 2026. DNI terminados en 5 : lunes 13 de abril 2026.

: lunes 13 de abril 2026. DNI terminados en 6 : martes 14 de abril 2026.

: martes 14 de abril 2026. DNI terminados en 7 : miércoles 15 de abril 2026.

: miércoles 15 de abril 2026. DNI terminados en 8 : jueves 16 de abril 2026.

: jueves 16 de abril 2026. DNI terminados en 9: viernes 17 de abril 2026.

Calendario ANSES abril 2026: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

El pago de la AUH se realiza de forma conjunta con el monto de la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus escalas vigentes según la cantidad de hijos. El cronograma de abril 2026 es:

DNI terminados en 0 : lunes 6 de abril 2026.

: lunes 6 de abril 2026. DNI terminados en 1 : martes 7 de abril 2026.

: martes 7 de abril 2026. DNI terminados en 2 : miércoles 8 de abril 2026.

: miércoles 8 de abril 2026. DNI terminados en 3 : jueves 9 de abril 2026.

: jueves 9 de abril 2026. DNI terminados en 4 : viernes 10 de abril 2026.

: viernes 10 de abril 2026. DNI terminados en 5 : lunes 13 de abril 2026.

: lunes 13 de abril 2026. DNI terminados en 6 : martes 14 de abril 2026.

: martes 14 de abril 2026. DNI terminados en 7 : miércoles 15 de abril 2026.

: miércoles 15 de abril 2026. DNI terminados en 8 : jueves 16 de abril 2026.

: jueves 16 de abril 2026. DNI terminados en 9: viernes 17 de abril 2026.

Calendario ANSES abril 2026: Pensiones No Contributivas (PNC) y haberes superiores

Las Pensiones No Contributivas serán las primeras en percibir el aumento y el bono, iniciando su calendario el miércoles 1 de abril 2026 para los DNI terminados en 0 y 1. Sin embargo, el jueves 2 de abril (feriado) no habrá actividad, retomando los pagos el viernes 3.

Por su parte, los jubilados que superan la mínima comenzarán a cobrar a partir del lunes 20 de abril 2026. Es importante recordar que este grupo percibirá el aumento del 2,9% sobre sus haberes brutos, elevando el tope máximo de la jubilación a $2.559.188,81.

Para evitar demoras, ANSES recomienda utilizar los medios de pago electrónicos y el retiro de efectivo en comercios adheridos, una opción clave para quienes buscan evitar las filas en los centros de pago tradicionales.