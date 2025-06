Pensiones No Contributivas de ANSES: ¿Siguen las auditorías de ANDIS en junio 2025?

ANSES: Pensiones No Contributivas.-

A pesar de los rumores, ANDIS y PAMI siguen adelante con las auditorías de las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, que alcanzan a más de un millón de beneficiarios en Argentina. Estas revisiones son clave para ANSES y generan mucha incertidumbre. En esta nota, te contamos todo lo que está sucediendo con esta convocatoria en junio de 2025 y a qué estar atento si recibís este beneficio.

ANSES y las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral: ¿Siguen las auditorías en junio de 2025?

Semanas atrás, mediante la Resolución 1172/2025, el gobierno de Javier Milei anunció la paulatina implementación de un nuevo baremo para medición, como herramienta en las auditorías que se realizan sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, también conocidas como de discapacidad.

El cambio de baremo para análisis en las auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral generó dudas entre los beneficiarios de esta prestación de ANSES, aunque personal de ANDIS aclaró que «las auditorías continúan haciéndose», instando a seguir asistiendo a este proceso.

Posteriormente, personal de ANDIS advirtió también que la implementación paulatina de un nuevo baremo sobre las auditorías en marcha no afecta este proceso para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, por lo que quienes ya tienen el turno asignado para la consulta en este contexto deben acercarse al lugar previsto, a fin de no perder la citación.

ANSES y las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral: ¿Qué pasa si no asisto a la auditoría de ANDIS?

A pesar del proceso de cambio de baremo, anunciado semanas atrás por la Agencia Nacional de Discapacidad y el gobierno de Javier Milei, desde ANDIS se alertó a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral para que no se ausenten del proceso de auditoría.

Así, quienes recibieron la citación para asistir a una auditoría de ANDIS y PAMI deben presentarse en el turno correspondiente, para evitar perder la prestación que paga ANSES mensualmente.