La Rioja inauguró un parque solar en Olta y avanza en su programa para impulsar las energías limpias

El evento estuvo encabezado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Foto: gentileza.

El gobierno de La Rioja inauguró un nuevo Parque Solar en Olta, cabecera del departamento General Belgrano, en el marco de los festejos por el 379° aniversario de la localidad. La obra incorpora infraestructura para la generación de energía renovable, y aspira a avanzar hacia un modelo energético más sustentable a escala local.

Según indicó Provincia, el objetivo de la medida es abastecer parte de la energía que demanda el alumbrado público municipal. Las estimaciones técnicas del proyecto indican que su capacidad de generación representa entre el 10% y el 15% de la energía destinada a las luminarias del departamento.

La iniciativa se desarrolla bajo la órbita del Programa Municipios Sustentables, una iniciativa que se viene implementando progresivamente en distintos puntos del territorio provincial con el objetivo de incorporar fuentes renovables y consolidar una red creciente de generación distribuida a escala local.

El objetivo de la medida es abastecer parte de la energía que demanda el alumbrado público municipal. Foto: gentileza.



El evento estuvo encabezado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quién destacó la importancia de continuar incorporando este tipo de infraestructura en los municipios y planteó la posibilidad de ampliar progresivamente su alcance.

«Esta inauguración significa un abaratamiento del costo de la energía para el municipio», afirmó el mandatario, quien además señaló que este modelo puede replicarse para incrementar la generación renovable destinada a cubrir las demandas energéticas locales.

«Esto se puede replicar para que se pueda cubrir el costo total de la energía y el municipio pueda invertir ese dinero en otra cosa», añadió.

El programa que impulsa La Rioja para avanzar con las renovables

El Parque Solar se integra al Programa Municipios Sustentables, mediante el cual se vienen desarrollando iniciativas en diferentes puntos de La Rioja con el propósito de consolidar progresivamente una red de generación distribuida y acercar las energías renovables a las necesidades concretas de cada localidad.

Mediante la incorporación de este tipo de infraestructura se busca avanzar en la diversificación de las fuentes de generación y aprovechar el potencial solar de la provincia para atender demandas energéticas a escala local.

De esta manera, el nuevo parque solar suma infraestructura energética para Olta y lleva al territorio la política de generación renovable que impulsa la Provincia, vinculando el aprovechamiento de los recursos naturales con las necesidades energéticas de las comunidades.