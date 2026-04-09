¿Por dónde pasa tu cole en Cipolletti?: Mirá cómo quedaron los nuevos recorridos línea por línea

El nuevo sistema de transporte urbano de Cipolletti (TUC) entró en escena a partir de las 9.30 tras la presentación formal frente al edificio municipal.

El nuevo sistema de transporte contará con nuevas 6 nuevas unidades (2 de refuerzo) que se sumarán a las 5 líneas ya en funcionamiento que fueron reorganizadas para alcanzar más barrios. Además, los colectivos 0km estarán equipados con aire acondicionado, calefacción y rampas para personas con movilidad reducida. También incorporarán una aplicación GPS que permitirá a los usuarios a seguir el recorrido en tiempo real.

También se prevé mejorar la frecuencia del servicio: se restablecerán los recorridos durante los fines de semana, se ampliará el horario nocturno hasta las 00.30 y se reducirá el tiempo de espera a entre 45 y 50 minutos.

Los horarios se pueden consultar en la web del municipio de Cipolletti o en la aplicación móvil «TUC» que se puede descargar desde Play Store.

Conocé los nuevos recorridos del transporte urbano de Cipolletti

El rediseño del sistema prevé que los colectivos comiencen a ingresar a Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, La Esperanza, la zona norte de barrio 12 y 10 de febrero, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo, barrios que hoy no cuentan con una cobertura.

Desde el municipio resolvieron que la Línea 1 unirá el Manzanar, con los barrios 1200 viviendas, CGT, Anai Mapu y Del Trabajo. En su trayecto de ida, esta línea pasará por Los Arrayanes, Brentana, Fernández Oro, Villegas e Yrigoyen, adentrándose en el corazón de los barrios Trabajo y CGT a través de calles como Luis Borges, Lago Nahuel Huapi, Capitán Gómez y Nicaragua, hasta alcanzar las 1200 Viviendas y el sector de Río Negro. El regreso se efectuará por Naciones Unidas, Esquiu, Namuncurá y Belgrano, retomando el casco céntrico.

Imagen: municipio de Cipolletti.

La Línea 2 quedará asignada al trayecto que conectará la plaza San Martín con Ferri, reforzando uno de los corredores con mayor demanda cotidiana. El itinerario de ida recorrerá Alem, La Esmeralda, Naciones Unidas y Mengelle, cruzando por Buenos Aires y Circunvalación Arturo Illia hasta finalizar en Los Pensamientos. Para el retorno, el colectivo transitará por La Alianza, Los Tulipanes y San Luis, regresando hacia el centro por Sarmiento y España.

Foto: municipio de Cipolletti.

Por su parte, la Línea 3 vinculará la zona de la Costa con el microcentro, partiendo desde el Barrio Lalor y atravesando Costa Norte, 2 de Agosto, Costa Sur y Labraña. El trayecto utilizará el derivador Centenario y la calle 25 de Mayo, mientras que la vuelta se realizará por Mengelle, Moreno y Comahue hasta el sector rural.

Para los vecinos del norte, la Línea 4 unirá la Plaza San Martín con el Distrito Vecinal Noreste (DVNe). Este trazado incluye puntos clave como Los Tamariscos, Lamarque, Chichinales y El Romerillo, pasando por Los Caranchos, Michay y Arturo Illia. El recorrido de vuelta conectará el Distrito con el centro a través de Saturnino Franco, Manuel Estrada y Alem, finalizando en el eje de Yrigoyen y España.

Imagen: municipio de Cipolletti.

Por último, la Línea 5 brindará cobertura hacia Puente 83 y la zona rural sur. El servicio partirá del centro hacia la Isla Jordán por la Ruta Nacional 22 y Julio Dante Salto, alcanzando el Camino del Inmigrante, el Barrio María Elvira y Tres Luces. El regreso desde Puente 83 se llevará adelante por la Ruta Provincial 65, Maestro Espinosa y Venezuela, integrando así a los sectores más alejados a la red urbana.