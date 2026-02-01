Por las lluvias, el río Neuquén con turbidez y hay inconvenientes en el servicio de agua potable en el norte neuquino: el panorama por localidad

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que se trabaja este domingo para normalizar el servicio en las localidades del Alto Neuquén que tienen como fuente de abastecimiento de agua el río Neuquén. Fue luego del aumento de la turbiedad tras las intensas lluvias.

Desde el organismo detallaron el panorama en cada uno de los puntos del norte neuquino.

Servicio de agua potable: lluvias y sedimentos en el río Neuquén

Según dijeron desde el Ejecutivo provincial, en las localidades del Alto Neuquén donde el EPAS opera el servicio, «todas presentan algún tipo de inconveniente».

«Por la magnitud de las intensas lluvias y el sedimento que ingresa sobre el río, la turbiedad del mismo se disparó a niveles que obligan a paralizar la planta potabilizadora de agua en determinada hora del día o directamente no se pueden poner en funcionamiento», describieron.

Turbiedad en el río Neuquén: el panorama por las localidades

El Gobierno indicó que:

En Chos Malal la planta potabilizadora no se pudo poner en marcha todavía, debido a que los niveles de turbidez del río Curi Leuvú y Neuquén son muy altos, imposibles de potabilizar e inyectar a la red. Como parte del plan de contingencia, desde el organismo se está realizando la provisión de agua al hospital local, para garantizar la normal atención y funcionamiento dentro del nosocomio.

En Andacollo la planta potabilizadora se pudo poner en funcionamiento ayer a la tarde, permitiendo brindar el suministro de agua domiciliario en algunos momentos del día. Si bien los procesos son más lentos, debido al tratamiento químico y filtrado que se debe hacer al agua, se pudo inyectar agua en la red.



Desde la noche de ayer, sábado 31 de enero, la misma fue desafectada ya que volvió a subir la turbidez del río debido a la tormenta que se desató en horas de la noche. Se espera hoy a la tarde volver a ponerla en marcha, para poder restablecer el suministro por algunas horas a la localidad.

En Taquimilán actualmente solo se encuentran operativos los tres pozos de agua subterránea, siendo imposible tratar el agua que viene desde el río Neuquén. Esta situación provoca una merma sensible en los niveles de producción: solo se aporta 12.000 litros por hora, cuando habitualmente se trabaja con 32.000 litros por hora. Ante esta afectación, el suministro de agua a la localidad es parcial, garantizando el mismo durante la mañana y la tarde, teniendo que restringirlo a la noche.

En Cutral Co y Plaza Huincul la situación mejoró considerablemente porque el establecimiento está preparado para tratar altos niveles de turbidez, aunque el proceso de potabilización es más lento. Además, no se han presentado cortes de energía en el sistema, por lo que se está entregando agua a las localidades con restricciones horarias muy pequeñas.

Ampliaron que en el resto de las localidades del Alto Neuquén, desde el Subgerencia Zona Norte se mantienen un asesoramiento constante con los municipios que operan los servicios de agua potable. En su gran mayoría, la fuente de provisión proviene de vertientes naturales, por lo que no presentan mayores inconvenientes.

Indicaron que el EPAS tiene personal trabajando constantemente sobre el monitoreo de esta situación y los servicios se irán normalizando a medida que las condiciones climáticas lo permitan. Se solicita a los usuarios extremar el cuidado del agua que tengan a disposición, recordando que ante cualquier inconveniente se pueden comunicar al Centro de Atención al Usuario 0800-2224827.