Potenciar Trabajo en julio 2024: quiénes pueden acceder a Volver al Trabajo

La Anses avanza con los pagos correspondientes a julio 2024. Entre las prestaciones se encuentra Volver al Trabajo, que junto a Acompañamiento Social reemplaza el Potenciar Trabajo, el programa que antes dependía de Desarrollo Social y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Volver al Trabajo tiene como beneficiarios a las personas que fueron transferidas del Potenciar Trabajo. «Si eras beneficiario del Potenciar Trabajo y no estás incluido en Volver al Trabajo, te corresponde el Programa de Acompañamiento Social», explicó la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según explicó el Gobierno Nacional, Volver al Trabajo busca que las personas de este programa desarrollen «competencias sociolaborales» y que se mejoren las oportunidades de inserción laboral. Esto se realiza a través de distintas actividades y prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Potenciar Trabajo en julio 2024: quiénes acceden a Volver al Trabajo

Volver al Trabajo, uno de los planes que reemplaza el Potenciar Trabajo está destinado a personas que fueron transferidas del programa inicial. A su vez es compatible para aquellas personas que:

* Perciban la Asignación Universal por Hijo o Asignación Universal por Embarazo.

* Perciban prestaciones otorgadas por el Estado o prestaciones de carácter alimentario.

* Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A.

* Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares o sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales.

* Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda los 3 Salarios Mínimos.

* Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda los 3 Salarios Mínimos.

*Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de 3 Salarios Mínimos.

Potenciar Trabajo en julio 2024: los montos que se cobran

El Gobierno Nacional había advertido en diciembre 2023 que el monto del Potenciar Trabajo quedaría congelado y los nuevos planes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social no tendrían nuevos aumentos. Los beneficiarios tampoco recibieron el medio aguinaldo en este primer semestre del año.

De esta manera los titulares de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social vieron depositado sus haberes el viernes 5 de julio 2024. El monto de ambas prestaciones es de $78.000 mensuales.