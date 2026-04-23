Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones 2027: cómo anotarse de forma online y qué requisitos piden

La Prefectura Naval Argentina habilitó la inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 en sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales. El trámite es online y está dirigido a jóvenes que quieran formarse dentro de la autoridad marítima, con acceso a estudios universitarios o técnicos.

Según se informó oficialmente, la inscripción comenzó esta semana y se realiza de forma digital. El formulario está disponible en el sitio web institucional y permite iniciar el proceso para ingresar a la formación profesional dentro de la fuerza.

Cómo anotarse en Prefectura Naval Argentina: inscripción online y requisitos

El proceso de inscripción requiere completar un formulario online y avanzar con las etapas indicadas. La convocatoria apunta a quienes busquen desarrollar una carrera en seguridad marítima, control de fronteras y tareas operativas en todo el país.

La fuerza federal abrió la inscripción para sus escuelas con formación universitaria y técnica.

Podrán postularse jóvenes argentinos nativos o por opción (en caso de haber optado por la nacionalidad argentina, deberá tener los trámites concluidos al momento de inscribirse), que posean título secundario, constancia de alumno regular si están cursando el último año (sin adeudar materias) o certificado de título en trámite y tengan entre 17 y 22 años (para la Escuela de Oficiales) y entre 17 y 27 años (para la de Suboficiales).

Qué hace la Prefectura Naval Argentina y qué carreras se pueden estudiar dentro de la fuerza

Entre las condiciones, los aspirantes no deben registrar antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia y deben cumplir con aptitudes psicofísicas. La formación incluye instancias prácticas y académicas según la especialidad elegida.

La Prefectura cumple funciones como autoridad marítima en mares, ríos, lagos y puertos. Sus integrantes intervienen en tareas de seguridad, control del tráfico, protección de la vida en el agua y operativos en fronteras.

Dentro de la institución se desempeñan perfiles como navegantes, pilotos, buzos, bomberos y especialistas en comunicaciones. También participan en acciones contra el narcotráfico, el contrabando y la pesca ilegal.