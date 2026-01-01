Cruce a Chile hoy 1 de enero 2026: horarios y requisitos para viajar seguro

En el cierre del operativo de fin de año, los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados este jueves 1 de diciembre 2025, operando bajo sus horarios de verano para absorber el intenso flujo turístico hacia el país trasandino.

Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería, el paso Cardenal Samoré (Ruta Nacional 231) atiende de 9 a 19 horas con calzada despejada, mientras que Pino Hachado mantiene su operatividad de: 09:00 a 18:00 hs para salida desde Argentina → Chile, y 09:00 a 19:00 hs para ingreso Chile →, aunque se solicita circular con extrema precaución hacia Chile por la presencia de equipos viales y sectores con bacheo.

En el resto de las conexiones, como Mamuil Malal, Icalma y Hua Hum, el tránsito es normal, aunque la portación de cadenas sigue siendo obligatoria para trasponer los sectores de alta montaña ante posibles formaciones de hielo matutino.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 1 de enero 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 1 de enero 2026, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (1/01/2026) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 9 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 9 a 19 hs. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. A horas del Año Nuevo, se debe considerar el tránsito diferencial por las fiestas de fin de año, ya que se genera gran movimiento en los pasos cordilleranos.

Este jueves 1 de enero 2026 el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Tiempo bueno y soleado en cordillera.

Días con calor más intenso hacia el fin de semana.

Períodos inestables hacia el domingo 4 de enero 2026.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, jueves 1 de enero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!