Programa Acompañar: ahora habrá que acreditar la violencia de género y se pagará en 3 cuotas

El programa «Acompañar» vuelve a entrar en vigencia, pero con cambios. Se trata de una asistencia que se tramita en Anses para víctimas de violencia de género. El gobierno de Javier Milei lo había discontinuado hace meses.

El gobierno nacional definió el desmantelamiento del ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, que se encargaba de llevar adelante este tipo de programas y ayudas sociales para favorecer la salida de situaciones de violencia y los ejecutaba en todo el país.

Este lunes, con la publicación del decreto 7755/2024, se vuelve a retomar el programa «Acompañar», pero con modificaciones.

Habrá que acreditar la violencia de género con una denuncia y con un informe social. Además se pagará en tres cuotas.

Programa Acompañar: los cambios y requisitos:

– Para acceder al programa Acompañar habrá que «acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género».

– La violencia de género se acreditará a través de un informe social realizado por dispositivos de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género.

– Podrán solicitarlo personas mayores de 18 años.

Programa Acompañar: cuánto y cómo se pagará

El programa Acompañar consistirá en una suma no reintegrable, no renovable y no contributiva.

Será del valor de un salario mínimo, vital y móvil. A agosto de 2024 el valor es de 262.432,93 pesos.

Se pagará en tres cuotas mensuales consecutivas.

Programa Acompañar: el texto completo del decreto: