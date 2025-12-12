Aguinaldo diciembre 2025: fecha límite de pago y la fórmula exacta para saber cuánto cobrás

Es el momento más esperado del cierre de año. Con las fiestas encima y las vacaciones a la vuelta de la esquina, el Sueldo Anual Complementario (SAC) —popularmente conocido como aguinaldo— se convierte en el oxígeno financiero de diciembre.

Sin embargo, no siempre es fácil entender el recibo de sueldo. Con información de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y la normativa vigente, despejamos las tres dudas más urgentes sobre el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha tope (sin excusas), el cálculo con variables y la situación impositiva.

Aguinaldo diciembre 2025: ¿hasta cuándo hay tiempo de cobrarlo?

A diferencia del medio aguinaldo de junio, el pago de diciembre 2025 tiene una fecha específica estipulada por la Ley 27.073.

La fecha límite : los empleadores tienen tiempo de abonar el SAC hasta el jueves 18 de diciembre 2025 .

: los empleadores tienen tiempo de abonar el hasta el jueves . La letra chica: la ley permite una extensión de hasta cuatro días hábiles, pero esto suele aplicar más a diferencias de cálculo que al pago grueso.

Atención: si cobrás después de esa fecha, técnicamente el pago está fuera de término, salvo acuerdos específicos en convenios colectivos. El 18 es el día clave para revisar tu home banking.

Aguinaldo diciembre 2025: ¿cómo calcular la fórmula que te corresponde realmente?

El aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del último semestre del año (julio-diciembre). Pero aquí es donde muchos cometen errores al hacer la cuenta mental.

¿Qué entra en el cálculo del aguinaldo de diciembre 2025? Para elegir tu «mejor sueldo» del semestre, debés sumar todo:

Sueldo básico.

Comisiones.

Viáticos (si son remunerativos).

Horas extra: este es el punto clave. Si en octubre hiciste muchas horas extra y ese fue tu sueldo más alto, ese es el monto que se toma de base, no el de diciembre.

Aguinaldo diciembre 2025: ¿cómo impacta el Impuesto a las Ganancias?

Esta es la consulta más sensible para el bolsillo. Según la normativa fiscal vigente en Argentina para este período 2025, el aguinaldo sí está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias (Ingresos Personales), pero con matices importantes.

El sistema funciona bajo el criterio de lo «percibido». Sin embargo, para suavizar el impacto, la ley prevé que el descuento del impuesto sobre el aguinaldo se vaya prorrateando a lo largo del año (se te descontó un poquito cada mes) en lugar de descontarse todo junto en diciembre.

El dato clave: si tu sueldo bruto supera el Mínimo No Imponible (piso) vigente actualizado por el índice salarial (RIPTE/IPC), verás la retención. Si estás por debajo de ese piso, cobrás el aguinaldo «limpio».