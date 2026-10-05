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Quini 6: la suerte esquivó los seis aciertos y el pozo acumulado supera los $10.100 millones en octubre 2026

La Lotería de Santa Fe confirmó que las modalidades mayores de Quini 6 quedaron vacantes, en el sorteo del domingo 4 de octubre 2026. Repasamos todos los números de la suerte, el reparto de premios y el pozo millonario.

Redacción

Por Redacción

Quini 6: pozos principales vacantes, 45 ganadores en el Siempre Sale y un acumulado de más de $10.100 millones para el miércoles.-

Quini 6: pozos principales vacantes, 45 ganadores en el Siempre Sale y un acumulado de más de $10.100 millones para el miércoles.-

Durante la noche del domingo 4 de octubre 2026, el sorteo de Quini 6 puso en juego una masa total estimada en más de $10.100 millones, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Al no registrarse ganadores en el Tradicional ni en La Segunda, el pozo mayor de Quini 6 volvió a quedar desierto, concentrando el reparto en las categorías secundarias y beneficiando a 45 apostadores que acertaron cinco cifras en el Siempre Sale.

Resultados de Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 4 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su edición dominical de Quini 6, arrojó las siguientes combinaciones y escala de premios:

ModalidadNúmeros sorteadosEstado del pozoGanadores / Monto individual
Tradicional Primer Sorteo11 – 15 – 21 – 24 – 27 – 38Vacante ($1.605 millones)37 ganadores con 5 aciertos ($1.506.575,68 c/u)
La Segunda del Quini00 – 10 – 16 – 23 – 32 – 37Vacante ($4.683 millones)25 ganadores con 5 aciertos ($2.229.732,00 c/u)
El Quini que Siempre Sale03 – 05 – 15 – 19 – 26 – 44Con ganadores45 ganadores ($11.108.448,00 a repartir)
Pozo Extra00 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 21 – 23 – 24 – 27 – 29 – 32 – 34 – 37 – 38 – 42 – 45Con ganadores1.003 ganadores ($199.401,79 c/u)

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 7 de octubre 2026

Con los pozos mayores vacantes, la Lotería de Santa Fe abrirá la semana con una de las bolsas de premios más atractivas del semestre, proyectando una masa estimada superior a los $10.500 millones para la jugada del próximo miércoles 7 de octubre 2026 a las 21:15.

Los apostadores pueden registrar sus jugadas oficiales, integradas por seis números entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles.

La transmisión oficial podrá seguirse en vivo para todo el país a través de la TV Pública, canales provinciales asociados y mediante streaming en el canal de YouTube de la institución santafesina.


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Quini 6

Durante la noche del domingo 4 de octubre 2026, el sorteo de Quini 6 puso en juego una masa total estimada en más de $10.100 millones, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

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