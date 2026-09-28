Quini 6: quedaron vacantes los pozos principales y hay $7.800 millones en juego

El sorteo del Quini 6, correspondiente al domingo 27 de septiembre 2026, dejó desiertas las tarjetas de seis aciertos en el Tradicional, La Segunda y La Revancha, permitiendo que la masa de premios administrada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe trepe a $7.800 millones.

Sin embargo, la gran sorpresa de Quini 6 para la jornada estuvo en la modalidad Siempre Sale, donde 52 boletas lograron cinco aciertos y se dividieron más de $485 millones en partes iguales.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 27 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las siguientes combinaciones, para cada una de las modalidades en juego:

Modalidad Números sorteados Estado del pozo Ganadores / Monto Tradicional

Primer Sorteo 03 – 04 – 19 – 21 – 31 – 36 Vacante Pozo acumulado para el miércoles La Segunda

del Quini 03 – 08 – 11 – 12 – 14 – 21 Vacante Pozo acumulado para el miércoles La Revancha 08 – 25 – 29 – 34 – 42 – 43 Vacante Pozo acumulado para el miércoles El Quini que

Siempre Sale 01 – 07 – 11 – 31 – 32 – 45 Con ganadores 52 ganadores (se repartieron $485.100.000)

Quini 6 y comportamiento de los pozos en la Lotería de Santa Fe

Tras el impacto histórico del 20 de septiembre 2026, cuando un único ganador se adjudicó más de $9.100 millones en La Revancha, el comportamiento de las apuestas experimentó una reconfiguración típica: los pozos volvieron a reconstruirse a gran velocidad, gracias al nivel de participación en todo el país.

El dato técnico sobresaliente de esta última jugada fue la inusual dispersión en el Siempre Sale: al registrarse 52 tarjetas premiadas con cinco aciertos, cada apostador se adjudicó una cifra cercana a los $9,3 millones.

Este fenómeno de alta cantidad de ganadores suele darse cuando coinciden números de frecuencia intermedia y cifras bajas, del 01 al 32, muy elegidas por quienes juegan fechas de cumpleaños o aniversarios familiares.

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 30 de septiembre 2026

El último día de septiembre 2026 cerrará con una jugada de alto impacto: la Lotería de Santa Fe confirmó que para el sorteo del miércoles 30 de septiembre 2026 se pondrá en juego un pozo acumulado estimado de $7.800 millones, distribuido entre las distintas instancias de juego.

Los apostadores pueden tramitar sus boletas en cualquier agencia oficial de lotería habilitada, antes de las 19:30 del miércoles.

El sorteo institucional se realizará a las 21:15 en la sala oficial santafesina y contará con transmisión federal en directo, por televisión abierta y vía streaming a través de la cuenta oficial de YouTube de la entidad.