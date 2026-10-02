Feriado bancario 10 de noviembre 2026: qué trámites no se podrán hacer en las sucursales

A través de la Comunicación “A” 8487, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que el próximo martes 10 de noviembre 2026 regirá un feriado bancario con alcance nacional.

Esta determinación de feriado, adoptada en el marco de la visita oficial del papa León XIV, paralizará la atención presencial en las entidades crediticias públicas y privadas de todas las provincias.

De esta manera, aunque para el comercio y los servicios comunes será un día hábil regular en la Patagonia, las sucursales no abrirán sus puertas, obligando a los usuarios a reconfigurar trámites, vencimientos de pagos y retiros de efectivo.

Claves del servicio financiero: lo que tenés que saber

Fecha del feriado bancario : martes 10 de noviembre 2026 en todo el país.

: martes en todo el país. Sucursales y cajas : sin atención presencial al público, sin compensación de cheques y con corrimiento de vencimientos al miércoles 11.

: sin atención presencial al público, sin compensación de cheques y con corrimiento de vencimientos al miércoles 11. Canales habilitados : home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, pagos con QR y transferencias electrónicas inmediatas.

: home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, pagos con QR y transferencias electrónicas inmediatas. Extracción de efectivo : red de cajeros automáticos y terminales de cobro extrabancarias en supermercados o farmacias.

: red de cajeros automáticos y terminales de cobro extrabancarias en supermercados o farmacias. Diferencia laboral clave: no es feriado civil nacional; la administración general, las escuelas y los comercios rionegrinos trabajarán de forma habitual.

¿Cómo rige el feriado bancario de noviembre 2026 y qué servicios funcionarán?

La medida del organismo rector del sistema financiero incide de forma uniforme, abarcando tanto a la banca pública como a los bancos privados:

Operatoria en ventanilla y trámites presenciales : el martes 10 de noviembre 2026 permanecerán cerradas las sucursales del Banco Provincia , del Banco Nación y del resto de las entidades crediticias, trasladándose los vencimientos de resúmenes de tarjetas y créditos de manera automática hacia el miércoles 11.

: el martes permanecerán cerradas las sucursales del , del y del resto de las entidades crediticias, trasladándose los vencimientos de resúmenes de tarjetas y créditos de manera automática hacia el miércoles 11. Canales electrónicos y dinero en efectivo: las operaciones digitales mediante plataformas de banca electrónica, aplicaciones móviles bancarias y billeteras virtuales funcionarán con normalidad durante las 24 horas. Asimismo, los cajeros automáticos mantendrán el expendio de billetes, reforzándose la extracción en terminales alternativas de comercios adheridos.

Feriado bancario noviembre 2026: el cruce normativo entre el DNU y el Banco Central

Para entender con exactitud el alcance de las medidas, resulta indispensable trazar una división legal clara entre las directivas del Poder Ejecutivo y las resoluciones de la autoridad monetaria: