Salario mínimo por hora en septiembre 2026: nuevos montos para trabajadores jornalizados

El esquema de remuneraciones básicas en Argentina inició un sendero de reajustes, tras la publicación oficial de la resolución que determina las nuevas escalas del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La medida se adoptó mediante un laudo gubernamental luego de que la reunión del Consejo del Salario, del pasado 28 de agosto 2026, concluyera sin consenso entre las representaciones gremiales y las cámaras empresarias.

La normativa establece parámetros claros, tanto para el personal mensualizado como para el segmento de trabajadores jornalizados, quienes cuentan a partir de este mes con un nuevo valor de referencia por hora que regirá en todo el territorio nacional.

Nuevo salario mínimo por hora para trabajadores jornalizados en septiembre 2026

A partir de las liquidaciones de septiembre 2026, el salario mínimo por hora registra una actualización directa que funciona como piso legal garantizado para los trabajadores jornalizados:

Monto por hora en septiembre 2026 : la hora básica de labor se fija en $1.919 para quienes se desempeñan bajo modalidad de jornal.

: la hora básica de labor se fija en $1.919 para quienes se desempeñan bajo modalidad de jornal. Monto para jornada completa mensualizada : el haber mínimo garantizado se ubica en $383.800 para los empleados con jornada legal integral de 48 horas semanales.

: el haber mínimo garantizado se ubica en $383.800 para los empleados con jornada legal integral de 48 horas semanales. Proporcionalidad y alcance: para quienes prestan tareas por jornadas reducidas o esquemas a tiempo parcial, la liquidación debe respetar estrictamente el valor unitario por hora determinado por la normativa.

Septiembre 2026: el cronograma de aumentos del salario mínimo por hora hasta abril de 2027

La resolución oficial dispuso una hoja de ruta con ocho subas mensuales consecutivas, con el fin de otorgar previsibilidad a los costos laborales y a los ingresos de los trabajadores jornalizados. La evolución del salario mínimo por hora y mensual quedó diagramada según los siguientes tramos:

Octubre 2026: $1.956 por hora ($391.200 mensuales).

Noviembre 2026: $1.994 por hora ($398.800 mensuales).

Diciembre 2026: $2.032 por hora ($406.400 mensuales).

Enero 2027: $2.071 por hora ($414.200 mensuales).

Febrero 2027: $2.110 por hora ($422.000 mensuales).

Marzo 2027: $2.148 por hora ($429.600 mensuales).

Abril 2027: $2.185 por hora ($437.000 mensuales).

Con este sendero, el valor de la hora de trabajo pasará de los $1.919 actuales a $2.185 hacia el cierre del primer cuatrimestre del próximo año, acumulando una actualización escalonada sin cláusulas de indexación directa.

Salario Mínimo: fundamentos del laudo oficial tras el plenario del Consejo del Salario

La fijación unilateral de los montos respondió a los mecanismos previstos por el marco legal, cuando las partes no logran una síntesis paritaria.

En los considerandos de la resolución, las autoridades señalaron que, tras un «extenso intercambio de opiniones» durante el encuentro del 28 de agosto en el Consejo del Salario, sindicatos y empleadores mantuvieron posturas distantes respecto a los porcentajes de recomposición.

Frente a la ausencia de un acuerdo formal, la legislación laboral faculta al Estado nacional a emitir un laudo vinculante para evitar vacíos regulatorios.

De esta manera, las planillas aprobadas fijan el marco de legalidad para evitar remuneraciones por debajo del piso de subsistencia en el mercado registrado, constituyendo a su vez una guía de referencia para los contratos informales y changas del sector productivo.