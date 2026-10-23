Quini 6: hay más de $4.500 millones en juego este domingo 25 de octubre 2026

Tras una jornada de mitad de semana donde las opciones principales esquivaron los aciertos máximos, el certamen del Quini 6, bajo la supervisión directa de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, pondrá en disputa un monto total proyectado por encima de los $4.500 millones.

El gran atractivo de la edición número 3.420 de Quini 6 se apoya en una paridad poco frecuente, impulsada por dos pozos individuales de $1.100 millones en Tradicional y La Segunda, sumados a una Revancha que sigue elevando su techo financiero.

Próximo sorteo Quini 6: pozos por modalidad y transmisión de la Lotería de Santa Fe

Para la velada dominical, la Lotería de Santa Fe fijó las asignaciones estimadas que compondrán la grilla de premios para quienes logren la hazaña de los seis números de la suerte:

Modalidad de juego Pozo estimado en disputa Condición de la jugada Horario límite en agencias Tradicional Primer Sorteo $1.100.000.000 Vacante en acumulación Sábado hasta 19:30 La Segunda del Quini $1.100.000.000 Vacante en acumulación Sábado hasta 19:30 La Revancha Pozo multimillonario en alza Modalidad acumulativa Sábado hasta 19:30 El Quini que Siempre Sale Bolsa asegurada con ganadores Reparto obligatorio (5 o 4 aciertos) Sábado hasta 19:30 Pozo Extra Fondo especial de premios Distribuido entre aciertos múltiples Con cupón tradicional

El sorteo oficial se llevará a cabo el domingo 25 de octubre 2026 a las 21:15 en la sala institucional santafesina, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.

¿Cómo jugar a Quini 6 antes del cierre comercial?

Los apostadores que decidan sumarse a la jugada deben concurrir a cualquier agencia o subagencia de quiniela habilitada, donde elegirán seis cifras entre el 00 y el 45.

Es indispensable tener presente que la validación informática de los cartones para el sorteo dominical concluye el sábado a las 19:30, momento en el que el sistema interrumpe la toma de pronósticos.

El valor de la boleta varía según las modalidades seleccionadas, recordando que para acceder a La Segunda, La Revancha y el Siempre Sale es obligatorio marcar la casilla del Tradicional Primer Sorteo.

Los resultados oficiales, con las extracciones y los comercios que emitieron billetes premiados, estarán a disposición del público minutos después de culminado el acto formal.