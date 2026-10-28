ANSES SUAF en noviembre 2026: calendario de pagos por DNI y nuevos montos por hijo
ANSES confirmó el cronograma escalonado de pagos del SUAF para noviembre 2026, con un reajuste del 1,93% en los cuatro rangos salariales. Conocé las fechas de acreditación, los pagos únicos y cómo revisar el estado del recibo digital.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el calendario de desembolsos de noviembre 2026 para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), aplicando el incremento del 1,93% establecido bajo la pauta de movilidad mensual vinculada al IPC, tal como lo dispone el Decreto 274/2024.
Este reajuste impacta sobre los ingresos de trabajadores formales, monotributistas, jubilados del SIPA y titulares del fondo de desempleo, bajo un cronograma que retrasará su inicio hasta el miércoles 11 de noviembre 2026 debido a los días no laborables decretados por la visita del papa León XIV y el feriado de la Soberanía Nacional, obligando a las familias a realizar un seguimiento minucioso mediante el semáforo digital de la plataforma oficial para evitar sorpresas por suspensiones o embargos judiciales.
ANSES: ¿quiénes cobran el SUAF en noviembre 2026?
El cronograma fijado por el organismo previsional distribuye las acreditaciones bancarias de forma segmentada, contemplando jornadas especiales de pago unificado:
- Asignación familiar por hijo del SUAF (por terminación de DNI):
- DNI finalizados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 1: jueves 12 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 2: viernes 13 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 3: lunes 16 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 4: martes 17 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 5: miércoles 18 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 6: jueves 19 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 7: viernes 20 de noviembre 2026.
- (Lunes 23 de noviembre: feriado nacional, sin actividad bancaria).
- DNI finalizados en 8: martes 24 de noviembre 2026.
- DNI finalizados en 9: miércoles 25 de noviembre 2026.
- Pensiones No Contributivas (PNC) con hijos a cargo: quienes perciben una PNC por discapacidad y cobran asignaciones del SUAF no siguen el esquema de terminación de documento; cobran en una sola jornada el miércoles 11 de noviembre 2026.
- Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio): se acreditan a partir del miércoles 11 de noviembre 2026 para todas las terminaciones de DNI.
- Asignación por Maternidad: se deposita de forma unificada el jueves 12 de noviembre 2026 para la totalidad de las trabajadoras en licencia.
- Asignación por Prenatal: se abona entre el jueves 12 y el miércoles 18 de noviembre 2026 en tandas de dos DNI por día hábil.
Nuevas escalas del SUAF ANSES: montos por rango salarial y cobros extraordinarios
Los importes mensuales que perciben los trabajadores varían en función directa del ingreso bruto individual y grupal declarado ante el fisco:
- Escala salarial general por hijo:
- Rango 1 (ingresos familiares más bajos): percibe $79.815 por menor y $259.863 por hijo con discapacidad.
- Rango 2: cobra $53.840 por menor y $183.839 por hijo con discapacidad.
- Rango 3: pasa a $32.566 por menor y $116.026 por hijo con discapacidad.
- Rango 4 (ingresos más altos dentro del tope): percibe $16.805 por menor (la asignación por discapacidad no aplica tope de ingresos).
- Asignaciones de Pago Único actualizadas: quienes hayan registrado eventos civiles recientes cobrarán $93.035 por nacimiento, $139.300 por matrimonio y $556.217 por adopción (sujeto al valor normativo vigente a la fecha del acontecimiento legal).
El semáforo de Mi ANSES: cómo auditar pagos vigentes, retenciones y bajas con CUIL
A partir del 11 de noviembre 2026, cuando se habiliten las liquidaciones en el sistema, los beneficiarios pueden ingresar a
anses.gob.ar o a la app oficial con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, entrando a la ruta «Hijos» > «Mis Asignaciones«, donde el sistema expone el estado de cuenta mediante un código semafórico:
- Color Verde (Habilitado): indica que la asignación se encuentra liquidada correctamente, con fecha y boca de cobro confirmadas.
- Color Amarillo (Retenido o embargado): alerta que el pago está frenado por una traba administrativa, un embargo de cuota alimentaria dispuesto por la Justicia o una falta temporal de acreditación de datos patronales.
- Color Rojo (Denegado): advierte que el beneficio fue dado de baja, habitualmente porque uno de los progenitores rebasó el tope salarial individual ($3.271.814) o familiar ($6.543.628). Al presionar en «Ver más«, el portal detalla el causal exacto del rechazo.
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