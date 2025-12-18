Recategorización de monotributo: cuándo hacerla en 2026 

El calendario fiscal 2026 marca fechas clave para los más de 4,5 millones de monotributistas argentinos. La recategorización —ese trámite que muchos postergan hasta último momento— volverá a ser obligatoria dos veces durante el año, y hacerla en tiempo y forma puede significar la diferencia entre mantenerse en el régimen o quedar excluido.

Qué es la recategorización del Monotributo

La recategorización es el proceso mediante el cual los monotributistas deben revisar y actualizar su categoría en función de los ingresos brutos acumulados, la superficie afectada a la actividad, el monto de alquileres devengados y el consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses.

“No se trata simplemente de un trámite burocrático”, explican desde la AFIP. “Es el mecanismo que garantiza que cada contribuyente tribute según su real capacidad económica y permanezca dentro de los parámetros que el régimen permite”.

El monotributo fue concebido como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, pero tiene topes máximos. Cuando los ingresos o parámetros superan esos límites, el contribuyente debe recategorizarse a una categoría superior o, si ya está en la máxima, considerar su paso al régimen general.

Fechas de recategorización en 2026

Según el calendario que establece anualmente la AFIP, las dos fechas obligatorias para recategorizarse son:

Primera recategorización: enero

Período de análisis: ingresos y parámetros desde enero a diciembre de 2025

Fecha límite: 20 de enero de 2026

Vigencia: la nueva categoría rige desde febrero de 2026

Segunda recategorización: julio

Período de análisis: ingresos y parámetros desde julio de 2025 a junio de 2026

Fecha límite: 20 de julio de 2026

Vigencia: la nueva categoría rige desde agosto de 2026

“Estas fechas suelen mantenerse estables año tras año, aunque la AFIP puede modificarlas mediante resolución general”, aclaran desde estudios contables especializados.

¿Cómo saber si tenés que recategorizarte?

El primer paso es revisar tus números. Debés considerar cuatro parámetros fundamentales:

1. Ingresos brutos anuales: sumá todos los ingresos de los últimos 12 meses. Si superás el tope de tu categoría actual, debés subir.

2. Superficie afectada: el espacio físico destinado a la actividad (local, oficina, consultorio) no puede exceder los límites establecidos para cada categoría.

3. Energía eléctrica consumida: el consumo anual en kilovatios (kWh) también tiene topes, aunque este parámetro no aplica para todas las actividades.

4. Alquileres devengados: si alquilás el lugar donde trabajás, el monto anual pagado también cuenta como parámetro.

Las categorías vigentes

El monotributo se divide en categorías identificadas con letras, desde la A (la más baja) hasta la K para servicios y H para venta de bienes. Cada una tiene:

Un tope de facturación anual

Una cuota mensual fija (componente impositivo)

Un aporte al sistema jubilatorio

Un aporte a la obra social

A modo de referencia, según los valores vigentes a fines de 2025, la categoría más baja permite facturar hasta cierto monto anual, mientras que las categorías superiores pueden alcanzar facturaciones de varios millones de pesos anuales, actualizándose periódicamente por inflación.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite se realiza 100% online a través del sitio web de AFIP:

Paso 1: ingresá a afip.gob.ar con tu CUIT y Clave Fiscal

Paso 2: entrá al servicio “Monotributo”

Paso 3: seleccioná la opción “Recategorización” en el menú

Paso 4: completá los datos solicitados:

Ingresos brutos de los últimos 12 meses

Superficie afectada a la actividad

Alquileres devengados

Consumo de energía eléctrica (si corresponde)

Paso 5: el sistema te sugerirá automáticamente la categoría que te corresponde

Paso 6: confirmá los datos y aceptá la recategorización

Paso 7: descargá el comprobante del trámite

“Todo el proceso lleva menos de 10 minutos si tenés la información ordenada”, comentan desde la AFIP. “El sistema hace los cálculos automáticamente y te indica si debés cambiar de categoría o si podés mantener la actual”.

¿Qué pasa si no recategorizás en fecha?

El incumplimiento de la recategorización obligatoria no es un tema menor. Las consecuencias pueden ser:

Sanciones económicas

La AFIP puede aplicar multas que van desde los $5.000 hasta montos significativamente mayores, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y la capacidad económica del contribuyente.

Recategorización de oficio

Si no lo hacés vos, la AFIP puede recategorizarte automáticamente en base a la información que tiene en sus sistemas (facturación electrónica, débitos bancarios, consumos registrados). Y generalmente lo hace a una categoría superior a la que realmente te corresponde.

Exclusión del monotributo

Si tus ingresos superan los topes máximos del régimen y no recategorizás, la AFIP puede excluirte del monotributo y pasarte automáticamente al régimen general. Esto implica: