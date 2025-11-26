Resultados del Quini 6: ¿Quiénes fueron los afortunados del miércoles 26 de noviembre 2025?

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, el Quini 6 volvió a repartir cifras millonarias en una jornada que mantuvo en vilo a miles de apostadores en todo el país. Con un pozo acumulado extraordinario, el sorteo Nº 3325 dejó numerosos ganadores en las modalidades tradicionales, aunque los máximos premios volvieron a quedar vacantes.

A continuación, repasamos los números sorteados, los aciertos y los montos obtenidos en cada una de las modalidades.

Quini 6: todos los números del sorteo del miércoles 26 de noviembre 2025

Tradicional

Números sorteados: 02 – 04 – 10 – 18 – 32 – 44

6 aciertos: Vacante — $ 1.880.789.195

Vacante — 5 aciertos: 17 ganadores — $ 463.398,23

17 ganadores — 4 aciertos: 1.067 ganadores — $ 3.768,25

La Segunda

Números sorteados:

08 – 21 – 24 – 26 – 33 – 35

6 aciertos: Vacante — $ 3.273.613.639

Vacante — 5 aciertos: 18 ganadores — $ 1.075.745,89

18 ganadores — 4 aciertos: 1.094 ganadores — $ 5.391,57

Revancha

Números sorteados:

20 – 25 – 34 – 36 – 40 – 41

6 aciertos: Vacante — $ 7.625.267.937

Siempre Sale

Números sorteados:

11 – 16 – 18 – 27 – 34 – 45

5 aciertos: 11 ganadores — $ 5.513.045,97 cada uno

Pozo Extra

1815 ganadores

$ 71.625,34 para cada uno con 6 aciertos acumulados

Con varios pozos millonarios que volvieron a quedar sin dueños, el Quini 6 promete una próxima edición aún más atractiva, con cifras que continúan creciendo y manteniendo la expectativa de los apostadores.

Cómo se juega

El Quini 6 es un juego de azar poceado, por lo que el pozo a distribuir entre los ganadores será siempre proporcional a lo recaudado en las apuestas.

Para jugar, cada persona elije 6 números sobre un total de 46, que van del 00 al 45 inclusive. También deberá elegir la modalidad en que quiere apostar: Tradicional, Revancha o Siempre sale, que tienen diferentes valores y premios. Cabe destacar que Revancha y Siempre sale son adicionales al Tradicional, que es la apuesta mínima que se puede hacer.

El sorteo se hace los miércoles y domingos a las 21:15. Los premios se otorgan a quienes logren de 4 a 6 aciertos en la modalidad Tradicional, 6 aciertos en Revancha y 4, 5 o 6 aciertos en Siempre sale.

Finalmente, el pozo extra son 6 aciertos surgidos de las 18 extracciones que se realizan para los dos sorteos de la modalidad Tradicional y Revancha.