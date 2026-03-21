Ruta 7 en Neuquén: Avanza a buen ritmo la pavimentación y ya alcanzó el 25% de ejecución 

Avanza a buen ritmo la pavimentación de la Ruta 7 y ya alcanzó el 25% de ejecución.

El Gobierno de Neuquén informó que comenzaron los trabajos de colocación de mezcla asfáltica en caliente sobre la Ruta Provincial 7, en el marco del proyecto de pavimentación que busca mejorar la conectividad en la región.

Las tareas se desarrollan actualmente a unos 8 kilómetros del empalme con la Ruta Provincial 5, dentro de un tramo estratégico que se extiende hasta el kilómetro 20 de la traza. En ese sector, la obra ya alcanzó un 25% de avance y se ejecuta la carpeta asfáltica entre los kilómetros 8 y 9.

Desde el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad destacaron que el inicio de la carpeta asfáltica representa un hito clave en el desarrollo del proyecto, luego de etapas previas como el movimiento de suelos, la conformación de la base del camino y la aplicación de la imprimación, proceso necesario antes de avanzar con el pavimento definitivo.

La intervención forma parte de un plan integral que contempla la pavimentación de 116 kilómetros en total, con el objetivo de optimizar la conectividad entre distintas zonas de la provincia, reducir los tiempos de traslado y potenciar el desarrollo productivo, turístico y social.

RUTA 7 CORTADERAS: UN DÍA HISTÓRICO PARA NEUQUÉN.



Llegamos para cambiar las cosas y eliminar las injusticias. Por eso hoy iniciamos la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en el tramo Cortaderas, en un acto de reivindicación para tantos pobladores del Norte neuquino que durante… pic.twitter.com/WNWiSTyaz4 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 21, 2026

Por ejecución de obra solicitan circular con precaución

Debido al avance de los trabajos, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vigente y seguir las indicaciones del personal de obra, a fin de garantizar la seguridad en la zona intervenida.