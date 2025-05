Santa Rita: mitos y verdades de la planta que «te da, pero también te quita»

La planta Santa Rita, también conocida como buganvilla, es muy apreciada por su belleza y su capacidad para cubrir muros con una explosión de color. Sin embargo, además de su popularidad en jardinería, se le atribuyen propiedades místicas relacionadas con la energía, lo que ha dado lugar a mitos y creencias que rodean a esta planta. ¿Será verdad que da y quita suerte a las personas?

Características de la planta Santa Rita

De belleza natural, la planta Santa Rita está rodeada de mitos. Uno muy fuerte entre las conversaciones de las personas es que puede influir en la suerte de la gente que la tiene en sus patios, ya que es una planta que se caracteriza por trepar muros.

La Santa Rita es una planta perenne, trepadora y leñosa que puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Bonita y colorida por sus flores pequeñas y de variados colores, tiene variedades de sola o doble flor. Su tronco leñoso tiende a enroscarse, y las delgadas ramas tienen afiladas espinas y hojas verde oscuras. Es ideal para cubrir muros brindando frescura, color y un estilo único en patios y espacios verdes amplios.

La planta Santa Rita, ¿da y quita la suerte?

Una de las creencias más extendidas sostiene que la planta Santa Rita puede «quitar» la suerte de un hogar, especialmente si se encuentra en mal estado o se deja crecer descontroladamente. Según este mito, cuando la Santa Rita está marchita o descuidada, atrae mala fortuna, generando situaciones de conflicto, mala salud o problemas financieros para quienes viven en la casa.

Este mito parece estar relacionado con la naturaleza espinosa de la planta, ya que la Santa Rita tiene espinas fuertes y afiladas que algunas personas asocian con energía negativa o «cortante». La tradición popular sostiene que las espinas pueden bloquear el flujo de energías positivas o crear un ambiente tenso.

Sin embargo, también hay quienes afirman que esta bella planta no tiene poder sobre la suerte de las personas y, la ciencia lo refuerza con argumentos. A pesar de su arraigo en la creencia popular, no hay evidencia científica que respalde la idea de que la Santa Rita pueda influir en la suerte, ya sea positiva o negativamente. Desde un punto de vista botánico, la planta es simplemente un organismo que, como cualquier otro, cumple funciones ecológicas como la producción de oxígeno y la mejora del ambiente visual.

La asociación de plantas con la suerte o la energía suele basarse en tradiciones culturales o esotéricas. En el caso de la Santa Rita, su presencia no altera el destino ni tiene un impacto directo en los eventos de la vida cotidiana de las personas que tienen una en su casa. La suerte de un hogar depende de múltiples factores y no de una planta en particular.

Científicamente, está demostrado que el cuidado de plantas tiene beneficios emocionales y psicológicos. Mantener una planta sana puede reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la sensación de bienestar. En este sentido, una Santa Rita bien cuidada podría, indirectamente, traer «buena suerte» al hogar al mejorar el estado de ánimo y promover un entorno más relajado.

Sin embargo, es importante recordar que estos efectos son más bien producto del cuidado y la atención que se le brinda a la planta, y no de un poder inherente de la Santa Rita para influir en la suerte o el destino.

Tres datos para tener una planta Santa Rita en casa

Privarse de tener una planta Santa Rita en el jardín de casa sería un “pecado”, por eso, estos datos te pueden interesar:

La ubicación que mejor le sienta es estar a pleno sol, en una zona donde no se encharque el agua.

No es conveniente tenerla en el interior de una casa, y es preferible que esté directamente en tierra y no en macetas.

La temperatura es un factor importante a tener en cuenta, ya que es de climas templados, que van desde los 16 a 30 grados.

