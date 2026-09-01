Santoral católico septiembre 2026: calendario completo de santos y fechas de la Iglesia Católica

El santoral católico de septiembre 2026 funciona como una guía esencial de consulta y devoción, integrando la memoria de santos contemporáneos, doctores del dogma y solemnidades marianas que marcan la identidad pastoral.

De acuerdo con las disposiciones del Martirologio Romano y los registros oficiales de la Santa Sede, este período permite profundizar en el legado histórico y caritativo de quienes forjaron los valores de la Iglesia Católica.

Fechas clave del santoral católico de septiembre 2026: advocaciones y grandes santos

A lo largo del santoral católico de septiembre 2026, la liturgia destaca conmemoraciones de fuerte arraigo popular en la Iglesia Católica.

Entre ellas, sobresalen la Natividad de la Santísima Virgen María (8 de septiembre) y Nuestra Señora de la Merced (24 de septiembre), patrona de instituciones carcelarias y protectora de los cautivos.

Asimismo, figuras universales de la caridad como Santa Teresa de Calcuta (5 de septiembre) y el místico San Pío de Pietrelcina (23 de septiembre) representan puntos de encuentro para la oración y el servicio solidario.

Septiembre 2026: calendario detallado de los santos y mártires de la Iglesia Católica día por día

A continuación, se detalla la nómina oficial del santoral católico de septiembre 2026 para cada jornada del mes:

Martes 1: San Gil, abad y ermitaño.

San Gil, abad y ermitaño. Miércoles 2: Beato Marcelo Spínola, obispo.

Beato Marcelo Spínola, obispo. Jueves 3: San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia.

San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia. Viernes 4: San Marino, diácono y fundador.

San Marino, diácono y fundador. Sábado 5: Santa Teresa de Calcuta, religiosa y patrona de los necesitados.

Santa Teresa de Calcuta, religiosa y patrona de los necesitados. Domingo 6: San Eleuterio, abad.

San Eleuterio, abad. Lunes 7: Santa Regina, virgen y mártir.

Santa Regina, virgen y mártir. Martes 8: Natividad de la Santísima Virgen María (Fiesta).

Natividad de la Santísima Virgen María (Fiesta). Miércoles 9: San Pedro Claver, presbítero y defensor de los derechos humanos.

San Pedro Claver, presbítero y defensor de los derechos humanos. Jueves 10: San Nicolás de Tolentino, presbítero agustino.

San Nicolás de Tolentino, presbítero agustino. Viernes 11: San Paciente de Lyon, obispo.

San Paciente de Lyon, obispo. Sábado 12: Santísimo Nombre de María.

Santísimo Nombre de María. Domingo 13: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia.

San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Lunes 14: Exaltación de la Santa Cruz (Fiesta litúrgica).

Exaltación de la Santa Cruz (Fiesta litúrgica). Martes 15: Nuestra Señora de los Dolores (Virgen de las Angustias).

Nuestra Señora de los Dolores (Virgen de las Angustias). Miércoles 16: San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo y mártir.

San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo y mártir. Jueves 17: San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia (y estigmas de San Francisco de Asís).

San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia (y estigmas de San Francisco de Asís). Viernes 18: San José de Cupertino, patrono de los estudiantes.

San José de Cupertino, patrono de los estudiantes. Sábado 19: San Jenaro, obispo y mártir.

San Jenaro, obispo y mártir. Domingo 20: San Andrés Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang y compañeros mártires de Corea.

San Andrés Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang y compañeros mártires de Corea. Lunes 21: San Mateo, apóstol y evangelista (Fiesta).

San Mateo, apóstol y evangelista (Fiesta). Martes 22: San Mauricio y compañeros mártires de la Legión Tebana.

San Mauricio y compañeros mártires de la Legión Tebana. Miércoles 23: San Pío de Pietrelcina (Padre Pío), presbítero capuchino.

San Pío de Pietrelcina (Padre Pío), presbítero capuchino. Jueves 24: Nuestra Señora de la Merced.

Nuestra Señora de la Merced. Viernes 25: San Cleofás, discípulo de Emaús, y San Fermín de Amiens.

San Cleofás, discípulo de Emaús, y San Fermín de Amiens. Sábado 26: San Cosme y San Damián, médicos y mártires.

San Cosme y San Damián, médicos y mártires. Domingo 27: San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad.

San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad. Lunes 28: San Wenceslao, mártir, y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires.

San Wenceslao, mártir, y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Martes 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (Fiesta).

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (Fiesta). Miércoles 30: San Jerónimo, presbítero, doctor de la Iglesia y traductor de la Vulgata.

Septiembre 2026: devoción y valor pastoral de los santos en la Iglesia Católica

El recorrido por el santoral católico de septiembre 2026 evidencia el compromiso de la Iglesia Católica con el testimonio de vida y la entrega al prójimo.

Desde la sabiduría bíblica de San Jerónimo, en el cierre del mes, hasta la protección de los santos arcángeles, el calendario brinda a los creyentes herramientas de reflexión comunitaria.