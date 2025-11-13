Santoral del 13 de noviembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Diego de Alcalá

San Diego de Alcalá fue un santo franciscano nacido en España en el siglo XV, conocido por su humildad, caridad y dedicación a los pobres y enfermos. Nació en la localidad de San Nicolás del Puerto, cerca de Sevilla, y pasó gran parte de su vida en la ciudad de Alcalá de Henares.

San Diego ingresó en la Orden Franciscana como hermano lego, donde se dedicó al servicio de Dios y de los necesitados. Se destacó por su humildad y su vida de oración, así como por su caridad hacia los más pobres y enfermos.

Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Diego ocurrió cuando trabajaba en el convento de Alcalá de Henares. Se dice que multiplicó el pan para alimentar a los hambrientos durante una grave escasez de alimentos en la región, mostrando así el poder de la providencia divina.

San Diego de Alcalá es venerado como patrono de los pobres y de los cocineros. Su festividad se celebra el 13 de noviembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida santa y su ejemplo de caridad y humildad.

En la festividad de San Diego, los fieles recuerdan su legado de servicio desinteresado y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades espirituales.

Oración a San Diego de Alcalá

San Diego de Alcalá, heraldo fervoroso de los

evangelios, tú que defendiste a los débiles de los

poderosos, alimentaste a los hambrientos, sanaste a

los enfermos, y en tu lecho de muerte con sincera

y pura devoción al presionar un crucifijo sobre

tu corazón exclamaste:

dulce leño,

dulce fierro,

dulce el fruto que nos dio,

por tu poderosa intercesión, obtén para nosotros,

humilde fraile, la fortaleza para proteger a los oprimidos,

el amor a los pobres, la compasión por los

afligidos y al final de la vida, una buena muerte.

Amén.