ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Santoral del 13 de noviembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Diego de Alcalá

La Iglesia Católica celebra hoy a San Diego de Alcalá, venerado como patrono de los pobres y de los cocineros. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

San Diego de Alcalá.

San Diego de Alcalá.

San Diego de Alcalá fue un santo franciscano nacido en España en el siglo XV, conocido por su humildad, caridad y dedicación a los pobres y enfermos. Nació en la localidad de San Nicolás del Puerto, cerca de Sevilla, y pasó gran parte de su vida en la ciudad de Alcalá de Henares.

San Diego ingresó en la Orden Franciscana como hermano lego, donde se dedicó al servicio de Dios y de los necesitados. Se destacó por su humildad y su vida de oración, así como por su caridad hacia los más pobres y enfermos.

Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Diego ocurrió cuando trabajaba en el convento de Alcalá de Henares. Se dice que multiplicó el pan para alimentar a los hambrientos durante una grave escasez de alimentos en la región, mostrando así el poder de la providencia divina.

San Diego de Alcalá es venerado como patrono de los pobres y de los cocineros. Su festividad se celebra el 13 de noviembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida santa y su ejemplo de caridad y humildad.

En la festividad de San Diego, los fieles recuerdan su legado de servicio desinteresado y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades espirituales.

Oración a San Diego de Alcalá

San Diego de Alcalá, heraldo fervoroso de los
evangelios, tú que defendiste a los débiles de los
poderosos, alimentaste a los hambrientos, sanaste a
los enfermos, y en tu lecho de muerte con sincera
y pura devoción al presionar un crucifijo sobre
tu corazón exclamaste:

dulce leño,
dulce fierro,
dulce el fruto que nos dio,

por tu poderosa intercesión, obtén para nosotros,
humilde fraile, la fortaleza para proteger a los oprimidos,
el amor a los pobres, la compasión por los
afligidos y al final de la vida, una buena muerte.

Amén.


Temas

Iglesia Católica

Santoral

Santos

Últimas noticias

Comentarios