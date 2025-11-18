Santoral del 18 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Odón

San Odón de Cluny fue un monje benedictino y abad en el siglo X, conocido por su papel en la reforma monástica y por su liderazgo en el Monasterio de Cluny en Francia. Nació en el año 878 en Aquitania, Francia.

Odón se convirtió en monje en el Monasterio de Baume-les-Messieurs y luego ingresó en el Monasterio de Cluny, donde fue elegido abad en el año 927. Durante su tiempo como abad, Odón trabajó arduamente para reformar la vida monástica, promoviendo la observancia estricta de la Regla de San Benito y la disciplina espiritual.

Bajo el liderazgo de Odón, el Monasterio de Cluny se convirtió en un centro de piedad y cultura en la Europa medieval, atrayendo a numerosos monjes y fieles. Se establecieron numerosas casas filiales de Cluny, extendiendo su influencia por toda Europa.

San Odón de Cluny es venerado como santo en la Iglesia Católica, y su festividad se celebra el 18 de noviembre en el calendario litúrgico. En este día, los fieles recuerdan su vida santa y su contribución a la renovación espiritual de la Iglesia en la Edad Media.

Santoral de noviembre 2025: guía de servicio día por día

Este es el calendario completo para saber a qué santo rezarle cada día del mes de noviembre 2025:

Sábado 1: Solemnidad de Todos los Santos.

Domingo 2: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

Lunes 3: San Martín de Porres (conocido como «el santo de la escoba», patrono de la justicia social y los barberos).

Martes 4: San Carlos Borromeo, obispo (gran reformador de la Iglesia).

Miércoles 5: Conmemoración de Todos los Difuntos de la Orden Seráfica (Franciscanos).

Jueves 6: San Leonardo.

Viernes 7: San Enguelberto.

Sábado 8: Beato Juan Duns Escoto, presbítero.

Domingo 9: Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán (la Catedral de Roma, madre de todas las iglesias).

Lunes 10: San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia.

Martes 11: San Martín de Tours, obispo (famoso por el gesto de cortar su capa para compartirla con un mendigo).

Miércoles 12: San Josafat, obispo y mártir.

Jueves 13: Santa Francisca Xavier Cabrini, virgen (patrona de los inmigrantes).

Viernes 14: San Nicolás Tavelic y compañeros mártires.

Sábado 15: San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia (patrono de los científicos).

Domingo 16: Santa Margarita de Escocia.

Lunes 17: Santa Isabel de Hungría (ejemplo de caridad y servicio a los pobres).

Martes 18: San Odón.

Miércoles 19: San Barlaán.

Jueves 20: San Dasio.

Viernes 21: Presentación de la Santísima Virgen María.

Sábado 22: Santa Cecilia, virgen y mártir (patrona de la música y los músicos).

Domingo 23: Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. (La lista fuente también menciona al Beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir).

Lunes 24: San Erasmo.

Martes 25: San Leonardo de Puerto Mauricio, presbítero.

Miércoles 26: San Francisco Antonio Fasani, presbítero.

Jueves 27: Todos los Santos de la Orden Seráfica (Franciscanos).

Viernes 28: Día sin un santo principal; se puede rezar según la liturgia del día.

Sábado 29: Día sin un santo principal; se puede rezar según la liturgia del día.

Domingo 30: San Andrés, apóstol.