Santoral del 18 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Lucas
La Iglesia Católica celebra hoy a San Lucas, evangelista y discípulo de Jesús, autor del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles. Los detalles.
San Lucas fue un evangelista y discípulo de Jesús, autor del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles. Se cree que nació en Antioquía y murió en Beocia, Grecia, a una edad avanzada.
Lucas era médico de profesión y se convirtió en compañero de San Pablo en su ministerio. Es conocido por su meticulosidad en la recopilación de datos y su estilo literario cuidado.
El Evangelio de Lucas presenta una narración detallada de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, con especial énfasis en su compasión por los marginados y su misión universal de salvación. Los Hechos de los Apóstoles describen los primeros días de la Iglesia Cristiana y la propagación del evangelio por todo el mundo conocido.
San Lucas es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras tradiciones cristianas. Su fiesta se celebra el 18 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la predicación del evangelio.
Oración a San Lucas
San Lucas, amoroso, escucha y remedia nuestros desesperados problemas,
danos tu auxilio y protección, enséñanos a amar al Señor,
a la Santísima Virgen María y a su amado hijo;
ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos, como tú lo hiciste.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
