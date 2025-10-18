Santoral del 18 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Lucas

San Lucas fue un evangelista y discípulo de Jesús, autor del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles. Se cree que nació en Antioquía y murió en Beocia, Grecia, a una edad avanzada.

Lucas era médico de profesión y se convirtió en compañero de San Pablo en su ministerio. Es conocido por su meticulosidad en la recopilación de datos y su estilo literario cuidado.

El Evangelio de Lucas presenta una narración detallada de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, con especial énfasis en su compasión por los marginados y su misión universal de salvación. Los Hechos de los Apóstoles describen los primeros días de la Iglesia Cristiana y la propagación del evangelio por todo el mundo conocido.

San Lucas es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras tradiciones cristianas. Su fiesta se celebra el 18 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la predicación del evangelio.

Oración a San Lucas

San Lucas, amoroso, escucha y remedia nuestros desesperados problemas,

danos tu auxilio y protección, enséñanos a amar al Señor,

a la Santísima Virgen María y a su amado hijo;

ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos, como tú lo hiciste.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.