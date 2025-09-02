Santoral del 2 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Antolín

San Antolín, también conocido como San Antelmo en algunos lugares, fue un obispo y mártir cristiano del siglo III. Nació en la región de Anatolia, en Asia Menor, y fue conocido por su celo en la predicación del Evangelio y su valentía en la defensa de la fe.

Antolín fue martirizado durante la persecución de los cristianos bajo el emperador romano Diocleciano en el año 303. Se dice que fue sometido a torturas y finalmente decapitado por negarse a renunciar a su fe en Cristo.

San Antolín es venerado como santo y mártir en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas. Su fiesta se celebra el 2 de septiembre en el calendario litúrgico católico, recordando su valentía en la defensa de la fe y su testimonio de fidelidad hasta la muerte.

Oración a San Antolín

Dios nuestro, que para embellecer a tu Iglesia otorgaste la gloria del martirio a San Antolín;

concédenos, en tu bondad, que, así como él imitó la pasión del Señor,

también nosotros, siguiendo sus pasos, podamos alcanzar la felicidad eterna.

Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,

y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.