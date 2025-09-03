Santoral del 3 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Gregorio Magno
La Iglesia Católica celebra hoy a San Gregorio Magno, conocido también como Gregorio el Grande. Los detalles en esta nota.
San Gregorio Magno, también conocido como Gregorio I o Gregorio el Grande, fue un papa y santo de la Iglesia Católica que vivió en el siglo VI. Nació alrededor del año 540 en Roma y murió el 12 de marzo del año 604.
Gregorio I es recordado por su sabiduría, su liderazgo pastoral y su influencia en la expansión y consolidación del cristianismo en Europa occidental. Fue uno de los primeros papas en utilizar el título de ‘siervo de los siervos de Dios’ y se le atribuyen numerosas reformas eclesiásticas y sociales durante su pontificado.
Además de sus habilidades administrativas, Gregorio I también fue un prolífico escritor y teólogo. Es conocido por su obra ‘Diálogos’, en la que relata la vida de los santos y sus milagros, así como por sus homilías y cartas pastorales.
San Gregorio Magno fue canonizado poco después de su muerte y su fiesta se celebra el 3 de septiembre en el calendario litúrgico católico. Es venerado como uno de los grandes padres de la Iglesia y un modelo de liderazgo pastoral y santidad.
Oración a San Gregorio Magno
Señor Dios,
que cuidas a tu pueblo con ternura
y lo gobiernas con amor.
Te pedimos que, por intercesión
del Papa San Gregorio Magno,
concedas el Espíritu de sabiduría
a quienes has establecido
como maestros y pastores de la Iglesia,
para que así el progreso de los fieles
constituya el gozo eterno de sus pastores.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
