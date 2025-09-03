Santoral del 3 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Gregorio Magno

San Gregorio Magno, también conocido como Gregorio I o Gregorio el Grande, fue un papa y santo de la Iglesia Católica que vivió en el siglo VI. Nació alrededor del año 540 en Roma y murió el 12 de marzo del año 604.

Gregorio I es recordado por su sabiduría, su liderazgo pastoral y su influencia en la expansión y consolidación del cristianismo en Europa occidental. Fue uno de los primeros papas en utilizar el título de ‘siervo de los siervos de Dios’ y se le atribuyen numerosas reformas eclesiásticas y sociales durante su pontificado.

Además de sus habilidades administrativas, Gregorio I también fue un prolífico escritor y teólogo. Es conocido por su obra ‘Diálogos’, en la que relata la vida de los santos y sus milagros, así como por sus homilías y cartas pastorales.

San Gregorio Magno fue canonizado poco después de su muerte y su fiesta se celebra el 3 de septiembre en el calendario litúrgico católico. Es venerado como uno de los grandes padres de la Iglesia y un modelo de liderazgo pastoral y santidad.

Oración a San Gregorio Magno

Señor Dios,

que cuidas a tu pueblo con ternura

y lo gobiernas con amor.

Te pedimos que, por intercesión

del Papa San Gregorio Magno,

concedas el Espíritu de sabiduría

a quienes has establecido

como maestros y pastores de la Iglesia,

para que así el progreso de los fieles

constituya el gozo eterno de sus pastores.

Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.